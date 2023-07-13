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Декомунізація «Батьківщини-мати»: державна інспекція дозволила замінити радянський герб тризубом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Декомунізація «Батьківщини-мати»: державна інспекція дозволила замінити радянський герб тризубом
Замість радянського символу на щиті постане герб України
фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Монумент «Батьківщина-мати» було встановлено у Києві у 1981 році

На щиті монумента «Батьківщина-мати» у Києві буде знято радянський герб і замінено його на тризуб. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Як зазначається, сьогодні, 13 липня, Державна інспекція архітектури та містобудування України видала дозвіл на ремонт щита «Батьківщини-матері».

«Проєктними рішеннями передбачається влаштування Тризуба на щиті монумента, який відповідає зображенню на малому Державному Гербі України. Тризуб замінить старий радянський герб»,– йдеться у повідомленні.

Ремонт буде проводити Національний музей історії України у Другій світовій війні. Роботи розпочнуться у найближчому майбутньому.

Монумент «Батьківщина-мати» було встановлено у Києві у 1981 році. Він є пам’яткою науки і техніки місцевого значення. Крім того, «Батьківщина-мати» вважається найвищою монументальною скульптурою в Європі.

Нагадаємо,  раніше Міністерстві культури та інформаційної політики анонсувало зміну герба СРСР на щиті «Батьківщини-мати» у Києві.

Як повідомлялося, минулого року Міністерство культури та інформаційної політики запустило в «Дії» опитування щодо того, що робити з гербом СРСР на щиті монумента «Батьківщина-Мати» у Києві. Українцям пропонувалося вибрати один з трьох варіантів: залишити все, як є; зняти радянський герб і залишити щит чистим або замінити на тризуб – державний герб України.

Теги: Батьківщина Київ монумент ремонт музей інспекція

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