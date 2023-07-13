Декомунізація «Батьківщини-мати»: державна інспекція дозволила замінити радянський герб тризубом

Монумент «Батьківщина-мати» було встановлено у Києві у 1981 році

На щиті монумента «Батьківщина-мати» у Києві буде знято радянський герб і замінено його на тризуб. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Як зазначається, сьогодні, 13 липня, Державна інспекція архітектури та містобудування України видала дозвіл на ремонт щита «Батьківщини-матері».

«Проєктними рішеннями передбачається влаштування Тризуба на щиті монумента, який відповідає зображенню на малому Державному Гербі України. Тризуб замінить старий радянський герб»,– йдеться у повідомленні.

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Ремонт буде проводити Національний музей історії України у Другій світовій війні. Роботи розпочнуться у найближчому майбутньому.

Монумент «Батьківщина-мати» було встановлено у Києві у 1981 році. Він є пам’яткою науки і техніки місцевого значення. Крім того, «Батьківщина-мати» вважається найвищою монументальною скульптурою в Європі.

Нагадаємо, раніше Міністерстві культури та інформаційної політики анонсувало зміну герба СРСР на щиті «Батьківщини-мати» у Києві.

Як повідомлялося, минулого року Міністерство культури та інформаційної політики запустило в «Дії» опитування щодо того, що робити з гербом СРСР на щиті монумента «Батьківщина-Мати» у Києві. Українцям пропонувалося вибрати один з трьох варіантів: залишити все, як є; зняти радянський герб і залишити щит чистим або замінити на тризуб – державний герб України.