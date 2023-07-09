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Ринок електроенергії знайшов баланс після зміни прайс-кепів – Центр Разумкова

Христина Жиренко
glavcom.ua
Ринок електроенергії знайшов баланс після зміни прайс-кепів – Центр Разумкова

Омельченко: Рівень нових прайс-кепів дозволив залучити критично необхідний імпорт електроенергії з Європи дефіцитні вечірні години

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко оцінив перший тиждень роботи ринку е/е після зміни прайс-кепів та зазначив, що ринок поступово адаптувався до нових умов. 

Експерт зазначив, що попри побоювання скептиків, в складних умовах дефіциту та підвищення споживання через високу температуру, зростання ціни на РДН в період 1-7 липня склало всього лише 20% або 570 грн/МВтг без ПДВ. На його думку, це було прогнозовано та обумовлено дефіцитом генерації на фоні сезонного піку споживання через спеку.

«Можна впевнено констатувати, що «популістичні» прогнози не справдилися, ринок збалансувався і відбулася корекція ціни на РДН. І ця різниця фактично відображає підвищену потребу в е/е в умовах дефіциту», – констатував Омельченко.

Він наголосив, що встановлення нових рівнів прайс-кепів позитивно впливає на кон’юнктуру ринку та відкриває можливості для покриття піків дефіциту за рахунок імпорту е/е. В той же час Омельченко звернув увагу, що середньозважена ціна на РДН на суботу, 8 липня, встановилася на рівні 2 107 грн/МВтг.

«Це на понад 20% нижче ціни останніх вихідних, коли діяли попередні прайс-кепи (наприклад, в суботу 24 червня, ціна становила 2 712 грн/МВтг)» – зазначив він.

На думку Омельченка, така ситуація свідчить про якіснішу роботу ринку за рахунок якраз ринкової регуляції ціни, а не ручного управління.

Крім того, за словами експерта, рівень нових прайс-кепів дозволив залучити критично необхідний імпорт електроенергії з Європи (зокрема зі Словаччини) в дефіцитні вечірні години.

Нагадаємо також, раніше в Укренерго заявляли, що сподіваються на достатній рівень імпорту е/е після встановлення НКРЕКП нових прайс-кепів.

Теги: електроенергія енергетика

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