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Новий скандальний тендер: райадміністрація у Києві закупила мати на 3 млн грн

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Новий скандальний тендер: райадміністрація у Києві закупила мати на 3 млн грн
Різниця в цінах на мати склала більше ніж 100%
фото: Леонід Ємець

Депутати Київради з'ясували, що різні райони і окремі школи закупали однакові мати як за 1800 грн, так і за 4000 грн за штуку

У Києві Солом‘янська райдержадміністрація на 3 млн гривень закупила майже 1 тис. матів для укриттів за ціною у 3200 грн за штуку. Про це повідомив депутат Київради Леонід Ємець. 

19 червня чиновники Київради без попередження відвідали декілька шкіл Солом’янського району Києва, аби перевірити закупівлі, які викликали запитання різницею цін на однакові товари.

«Нас цікавила закупівля київськими районами матів на укриття. Справа в тому, що різні райони і окремі школи однакові мати закупали як за 1800 грн, так і за більш ніж 4000 грн», – повідомив Ємець.

Виявилося, що Солом‘янська райдержадміністрація закупила майже 1000 матів для укриттів на 3 млн грн (виходить, що один мат коштував 3200 грн). Щоб чітко розуміти вартість матів, які закупила школа, чиновники зв‘язались із виробником, якому поставили питання, скільки коштуватиме придбати 500 матів. Специфікації і матеріали чиновники надали з тендерної документації Солом‘янського району. 

Дорогий тендер на спортивні мати в укритя
Дорогий тендер на спортивні мати в укритя
скріншот

«Барабанний дріб! 1600 грн. Отже, якби закупками займались ми, то 1500000 грн залишились би в бюджеті Києва, а не осіли (можливо, ми ж не суд) в карманах чиновників Солом‘янської РДА», – зазначив Ємець.

Депутати Київради відвідали школи, які уклали дорогий тендер на мати для укриттів, і виявили нові проблеми.

«З хороших новин – мати є, десь по вісім штук на укриття. З поганих (а їх більше) – як правило, мати лежать не в укриттях, а в спортзалі у фізрука; якість матів не відповідає заявленій в тендері; вторинний поролон в середині; блискавки не по довгій стороні а по короткій», – зазначив Ємець.

Якість матів не відповідає заявленій в тендері
Якість матів не відповідає заявленій в тендері
фото: Леонід Ємець

Леонід Ємець додав, що гроші, які школа витратила на оборудку із матами, краще було витратити на ремонт укриття.

«Самі укриття далекі від ідеалу, – зазначив Ємець. – І 1, 5 млн гривень на різниці ціни потрібно було б направити на виведення грибка, ремонт стін і підлоги».

Новий скандальний тендер: райадміністрація у Києві закупила мати на 3 млн грн фото 1
Новий скандальний тендер: райадміністрація у Києві закупила мати на 3 млн грн фото 2
Депутати Київради провели перевірку укриття в школі, яка закупила мати на декілька мільйонів гривень
Депутати Київради провели перевірку укриття в школі, яка закупила мати на декілька мільйонів гривень
фото: Леонід Ємець

Ємець наголосив, що в інших районах школи також придбали мати для укриттів, проте коштували вони значно дешевше – 18 тис. та 28 тис. Він також зазначив, що Солом'янська РДА не надала комісії офіційну відповідь по тендерам.

До слова, управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило 300 шкіряних барабанів в укриття. Як раніше повідомлялося, замість того, щоб закупити для укриттів меблі, системи вентиляції або необхідну питну воду, Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації закупило овочерізки за 130 тис. грн за штуку.

Нагадаємо, у Києві завершилася позапланова перевірка укриттів. Як виявилося, лише 65% (3041 об’єкт) із них є повністю придатними для використання. Крім того, ще 973 (21%) об’єктів можуть бути укриттями за умови належного облаштування. Загалом було проінспектовано всі 4 655 укриттів і сховищ столиці. Зовсім не відповідає технічним вимогам до приміщень, де можуть бути укриття – 641 об’єкт (14%). 

Теги: Леонід Ємець ремонт укриття тендер

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