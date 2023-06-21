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Прибирання закритого аеропорту, рекордні гроші на стадіон: рейтинг найскандальніших тендерів

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Прибирання закритого аеропорту, рекордні гроші на стадіон: рейтинг найскандальніших тендерів
Аеропорт «Бориспіль» включив у тендер прибирання туалетів у терміналах, а також приміщень «Прем’єр VIP-зали» та бізнес-залів пасажирських терміналів D та F, нині закритих
фото з відкритих джерел

Найбільш сумнівними закупівлями ганебно прославилися Київ та Бориспіль

Після того, як у медіа поширилась інформація про скандальні тендери на закупівлю барабанів та овочерізок в столичні укриття, громадськість розпочала більш прискіпливо вивчати публічні тендери, що здійснюються на сайті державних закупівель ProZorro. Деякі оголошені тендери викликають обурення у громадськості: суми значно завищені, а доцільність деяких позицій не піддається критиці. Найбільш сумнівні тендери останніх тижнів:

Прибирання аеропорту за відсутності рейсів – майже 52 млн грн

Аеропорт «Бориспіль» хоче замовити комплексне обслуговування внутрішніх приміщень аеровокзального комплексу, паркінгу та інших об’єктів на 51 млн 777 тис. грн. Це стало відомо з тендеру, розміщеному на сайті державних закупівель Prozorro.

Послуги мають надавати в період із 1 серпня 2023 року до 30 липня 2024 року. У тендер включені прибирання туалетів у терміналах, а також приміщень «Прем’єр VIP-зали» та бізнес-залів пасажирських терміналів D та F, нині закритих.

У «Борисполі» відреагували на скандальний тендер після того, як у мережі виникла хвиля обурення. Там пояснили, що хоч аеропорт і перебуває в простої, є необхідність у прибиранні низки приміщень, оскільки «у дуже малому відсотковому відношенні аеропорт функціонує».

Пісок для закритих столичних пляжів – 6,5 млн грн

Нещодавно стало відомо, що комунальне підприємство «Плесо» планує закупити для семи київських зон відпочинку біля води 11,8 тис. тонн піску на суму 6,5 млн гривень. Про це йдеться на сайті державних закупівель Prozorro.

У КМДА пояснили, що підсипання піску необхідно здійснити відповідно до санітарних норм через наслідки повені. Зазначається, що підтоплення заплави річок та прирічкових територій цієї весни погіршило їхній санітарно-гігієнічний стан та призвело до розмивання пляжних зон. Руйнування поверхні піщаного покриву може призвести до пошкодження кореневої системи дерев та зелених насаджень, а надалі – до загибелі рослинності.

Мати для укриттів – 3 млн грн

Солом‘янська райдержадміністрація закупила майже 1 тис. матів для укриттів за ціною 3200 грн, на 3 млн грн. Аналогічну закупівлю здійснили у Деснянському районі – 1 тис. матів за понад 2500 грн за одиницю. Про це повідомив депутат Київради Леонід Ємець. 

Щоб чітко розуміти об’єктивно середню вартість таких матів, Тимчасова контрольна комісія зв‘язалась із виробником якому надали специфікації та матеріали з тендерної документації Солом‘янського району. Там вказали ціну на одиницю – 1600 грн.

«Нас цікавила закупівля київськими районами матів на укриття. Справа в тому, що різні райони і окремі школи однакові мати закупали як за 1800 грн, так і за більш ніж 4000 грн», – повідомив Ємець.

«З хороших новин – мати є, десь по вісім штук на укриття. З поганих (а їх більше) – як правило, мати лежать не в укриттях, а в спортзалі у фізрука; якість матів не відповідає заявленій в тендерів», – зазначив депутать.

Флагшток у Борисполі – 5 млн грн

У Борисполі на Київщині оголосили тендер на будівництво флагштока на 5 млн грн. На сторінці оголошення в системі Prozzoro вказано, що флагшток українського прапора мають встановити на території Книшового меморіального паркового комплексу.

У соцмережах обурилися таким тендером, оскільки громадськість нині не вбачає гостру потребу у встановленні флагштока. Натомість кажуть, що на ці гроші можна було б закупити 50 дронів для ЗСУ. Н

Ремонт спортмайданчиків на Волині – 72,5 млн грн

У міськраді Ківерців на Волині оголосили тендер на капітальний ремонт бігових доріжок та тренувальних спортивних майданчиків на загальну суму 72,5 млн. За цією адресою в місті розташована дитячо-юнацька спортивна школа.

Відповідно до технічного завдання, у межах ремонту бігових доріжок і тренувальних спортмайданчиків заплановане облаштування покриття мініфутбольного поля зі штучної трави, облаштування поліуретанового покриття баскетбольного і волейбольного полів, облаштування огородження, монтаж спортивного обладнання, облаштування нового покриття бігових доріжок і атлетичної зони, посів газонної трави, облаштування тротуарів тощо.

В інформації про тендер вказано, що до Держаудитслужби було зроблене звернення з проханням перевірити цю закупівлю щодо нецільового використання бюджетних коштів у воєнний час. Відповідь Держаудитслужби ще очікується.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в київські чиновники замовили в укриття барабани майже на 1 млн грн та овочерізки понад 1,5 млн грн й пательню за понад 700 тис. грн. Після обурення громадськості у соцмережах Дніпровська РДА оголосила, що достроково розриває договір на закупівлю 306 барабанів.

Необхідність барабанів в укриттях чиновники пояснили тим, що арттерапія, зокрема музика та гра на інструментах допомагає дітям, які перебувають у депресивних станах, відчувають підвищену тривожність, емоційну нестабільність і психологічні травми.

Теги: Аеропорт Бориспіль гроші аеропорт держзакупівлі ремонт укриття тендер ProZorro

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