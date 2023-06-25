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Приведення граничних цін на оптовому ринку електроенергії до європейського рівня не призведе до зростання цін – Центр Разумкова

Христина Жиренко
glavcom.ua
Приведення граничних цін на оптовому ринку електроенергії до європейського рівня не призведе до зростання цін – Центр Разумкова
Промисловим підприємствам не варто хвилюватися за зростання цін на електроенергію через відміну прайс-кепів

Приведення граничних цін на оптовому ринку електроенергії до європейського рівня є зобов’язанням України – Центр Разумкова

Встановлення цінових обмежень на українському оптовому ринку електроенергії на європейському рівні є зобов’язанням України перед Енергетичним Співтовариством. Про це заявив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.

«Приєднання енергосистеми України 16 березня минулого року до європейської ENTSOE - це найбільший інвестиційний проект України за всю історію. І для того, щоб розкрити потенціал цього проекту, ми маємо здійснити market coupling. Без відміни граничних цін, або приведення у відповідність до зобов’язань України згідно з Регламентом, ми не зможемо розкрити потенціал нашої євроінтеграції», – зазначив Омельченко у ході відкритого обговорення проєкту постанови НКРЕКП про встановлення цінових обмежень на ринку е/е.

Він також нагадав, що приведення граничних цін на оптовому ринку електроенергії до європейського рівня є зобов’язанням України.

«Немає іншого рішення, як виконувати зобов’язання України перед Енергетичним Співтовариством в рамках угоди Україна – ЕС», – додав він.

Крім того, за словами експерта, промисловим підприємствам не варто хвилюватися за зростання цін на електроенергію через відміну прайс-кепів.

«За моїми прогнозами ціни не зростуть, адже ціна визначається в першу чергу платоспроможним попитом, який сьогодні в Україні через війну надзвичайно низький», – додав він.

Нагадаємо, голова «Укренерго» Володимир Кудрицькийзаявляв, що треба лібералізувати ціноутворення на ринку електроенергії, щоб імпорт з Європи міг вільно потрапляти в Україну і допомагати балансувати енергосистему.

Теги: електроенергія енергетика

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