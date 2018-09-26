Українська мова потрапила у топ-10 найбільш уживаних в Європі графіка



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Десятку лідерів замикає нідерландська мова

Російська, німецька і французька - найбільш уживані мови серед населення Європи.

Такі дані наводить Рада Європи з нагоди Європейського дня мов, який відзначають 26 вересня.

Після трійки лідерів у списку розташувалися англійська, турецька та італійська.

Наступні сходинки посіли іспанська, українська і польська. Десятку лідерів замикає нідерландська мова.

До слова, напередодні стало відомо, коли відбудеться ЗНО-2019.

Зазначається, що ЗНО пройде з 20 травня по 12 липня.

Також випускникам старшої школи закладів загальної середньої освіти 2019 року результати зовнішнього незалежного оцінювання з трьох навчальних предметів буде зараховано як результати державної підсумкової атестації. Ці учасники мають обов’язково скласти: українську мову і літературу; математику або історію України (на вибір учасника); ще один предмет з переліку (історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова).

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У 2019 році випускники закладів загальної середньої освіти, які бажають, щоб результат ЗНО з іноземної мови їм було зараховано як оцінку за державну підсумкову атестацію, і вивчають цю мову на стандартному або академічному рівні, отримають оцінку за атестацію за результатами виконання завдань академічного рівня. Випускники, які вивчають іноземну мову на профільному рівні, отримають оцінку за атестацію за результатами виконання завдань академічного й профільного рівнів.

Також у 2019 року зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури, а також математики або історії України (період ХХ – початок ХХІ століття) (на вибір) проходитимуть учні (слухачі, студенти) закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які 2019 року завершать здобуття повної загальної середньої освіти. Таким учасникам результати тестування буде зараховано як оцінки за державну підсумкову атестацію за освітній рівень повної загальної середньої освіти.