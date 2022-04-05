Українська письменниця розповіла про горе, яке рашисти принесли в її родину

Письменниця Леся Мудрак розповіла, як рашисти у Ірпіні та Ворзелі убили бабусю та дядька її трирічного сина

Леся Мудрак пояснила, чому вона виїхала з дітьми до Європи

Син письменниці Лесі Мудрак втратив близьких родичів, які загинули від рук рашистських окупантів у північно-західних передмістях Києва. Про це сама письменниця написала на Facebook.

За словами Мудрак, її трирічний син Олесь залишився без бабусі – матері тата, відомого лікаря Антона Попова, та дядька, молодшого татового брата.

Жінка загинула в Ірпені після того, як російський снаряд влучив у хату, в якій вона у той момент перебувала.

Дядько ж Олеся був по-звірячому убитий у Ворзелі. «Вбили у власній квартирі пострілом у спину, полили бензином і підпалили», – коротко розповіла про смерть брата Антона Попова письменниця.

Цим постом Леся Мудрак відповіла тим, хто звинуватив її у втечі з України: «А ви мені кажете, чому я виїхала з родиною в Європу, і чому я нічого не пишу».

Також письменниця нагадала, що її старша донька (12-річна Дарина – ред.) «з особливими потребами: вона і так пережила стільки, що я не хочу, аби це жахіття 21ст.добило її психіку остаточно».

Леся Мудрак з дітьми зараз перебуває у литовському Каунасі.

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