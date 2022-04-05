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    Українська письменниця розповіла про горе, яке рашисти принесли в її родину

    Письменниця Леся Мудрак розповіла, як рашисти у Ірпіні та Ворзелі убили бабусю та дядька її трирічного сина - Українська письменниця розповіла про горе, яке рашисти принесли в її родину
    Письменниця Леся Мудрак розповіла, як рашисти у Ірпіні та Ворзелі убили бабусю та дядька її трирічного сина
    фото: Facebook Лесі Мудрак

    Леся Мудрак пояснила, чому вона виїхала з дітьми до Європи

    Син письменниці Лесі Мудрак втратив близьких родичів, які загинули від рук рашистських окупантів у північно-західних передмістях Києва. Про це сама письменниця написала на Facebook.

    За словами Мудрак, її трирічний син Олесь залишився без бабусі – матері тата, відомого лікаря Антона Попова, та дядька, молодшого татового брата.

    Жінка загинула в Ірпені після того, як російський снаряд влучив у хату, в якій вона у той момент перебувала.

    Дядько ж Олеся був по-звірячому убитий у Ворзелі. «Вбили у власній квартирі пострілом у спину, полили бензином і підпалили», – коротко розповіла про смерть брата Антона Попова письменниця.

    Цим постом Леся Мудрак відповіла тим, хто звинуватив її у втечі з України: «А ви мені кажете, чому я виїхала з родиною в Європу, і чому я нічого не пишу».

    Також письменниця нагадала, що її старша донька (12-річна Дарина – ред.) «з особливими потребами: вона і так пережила стільки, що я не хочу, аби це жахіття 21ст.добило її психіку остаточно».

    Леся Мудрак з дітьми зараз перебуває у литовському Каунасі.

    Нагадаємо, що 2 квітня на Луганщині у бою загинув Юрій Руф – поет, власник бренду концептуального одягу «Гвер», громадський діяч, незмінний ведучий фестивалю «Холодний Яр».

    Того ж дня у Маріуполі російські окупанти вбили литовського режисера Мантаса Кведаравічюса. Він був автором фільму про війну на Донбасі Mariupolis. Документаліста вбили під час його спроби виїхати з міста.

    А 30 березня у Харкові відомий український письменник Сергій Жадан, якого висунули на здобуття Нобелівської премії з літератури, потрапив під обстріл.

    Теги: росія окупанти війна Ірпінь Україна окупація #stoprussia
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    Українська письменниця розповіла про горе, яке рашисти принесли в її родину