Українська поліція допомогла Чехії арештувати 12 іноземців за контрабанду мігрантів



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Підозрювані - усі громадяни колишніх радянських країн

У Чехії поліція заарештувала 12 іноземних громадян і звинуватила їх у незаконному ввезенні до країни мігрантів з Південно-Східної Азії та наданні їм фальшивих документів.

Про це 15 березня повідомляє Radio Praha.

Підозрювані, усі громадяни колишніх радянських країн, належали до міжнародної злочинної групи. Якщо провину затриманих доведуть, їм загрожує до 10 років ув'язнення, заявив прес-секретар Національного центру боротьби з організованою злочинністю Ярослав Ібегей.

Представник поліції зазначив, що діяльність злочинної групи вдалося припинити спільними зусиллями чеської, польської, словацької та української поліцій.

Нагадаємо, Центральне слідче бюро поліції Польщі у співпраці з прикордонниками затримали 16 осіб, підозрюваних у діяльності злочинної групи, яка займається незаконним перевезенням іноземців.

Джерело: Європейська правда