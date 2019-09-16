Святкування Дня міста завершилося романтичним освідченням в коханні та привітанням батьків новонароджених малюків



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Фіналом святкування Дня міста став концерт на площі В. Стуса.

Тисячі вінничан танцювали та підспівували українській співачці Ірині Федишин, гурту Pianoбой та Сергію Міхалку із оркестром Ляпіс 98. Приємним сюрпризом стало вручення колясок родинам немовлят, які народилися у День міста, та пропозиція руки і серця. Її зробив вінничанин Андрій своїй коханій Людмилі.

Весь день вінничани та гості міста відвідували різноманітні локації, які були розташовані у середмісті. А вже з 18:00 усі бажаючі послухати відомих виконавців почали збиратися на площі Стуса. Ведучими церемонії закриття свята стали Олександр Степаненко та Вадим Квик з команди «Отдихаєм вмєстє», які брали участь у відомому телевізійному шоу.

Справжньою несподіванкою стало романтичне зізнання у коханні зі сцени і пропозиція одружитись від вінничанина Андрія своїй дівчині Людмилі. Яка була дуже розчулена і сказала «Так!». А після того концерт продовжився виступом гурту Pianoбой нашого земляка Дмитра Шурова, який виконав і свою відому пісню «Кохання».

Ще одним сюрпризом для всіх стало вручення подарунків родинам, в яких у День міста народились дітки. Це уже стало гарною традицією дарувати дитячі візочки батькам немовлят, які з’явилися на світ саме у День Вінниці. Але на головній сцені Дня народження Вінниці це відбулось вперше. До початку фінального концерту свята у місті вже народилось троє хлопчиків та троє дівчаток. Привітання приймали їхні рідні.

«Я думаю найважливіший день у кожній сім’ї – це народження дитини. І сьогодні у Вінниці народилося троє хлопчиків та троє дівчаток. А поки я піднімався на сцену, мені повідомили, що у місті народився ще один хлопчик. Ми започаткували таку гарну традицію, що той, хто народився у День міста, отримають подарунки. Зазвичай ми їх вручали після свята у залі засідань міської ради. А цього року – на цій сцені від усієї вінницької громади вітаємо батьків і бажаємо, щоб дітки росли здоровими і були щасливі», -зазначив міський голова Сергій Моргунов.

А завершальним акордом святкування стало караоке. Тисячі вінничан, які зібралися у цей день на площі, заспівали пісню вінницької співачки Оксани Славної «Пишаймось, бо ми - вінничани».