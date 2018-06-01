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    Українське консульство в РФ припинило оформлення закордонних паспортів

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    Українське консульство в РФ припинило оформлення закордонних паспортів

    Оформлення посвідчення громадянина для повернення в Україну здійснюється у штатному порядку

    Консульство України в Єкатеринбурзі тимчасово припинило прийом заяв на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

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    Про це йдеться в повідомленні на сайті консульства.

    «Консульство України в Єкатеринбурзі тимчасово припинило прийом заяв на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон у зв’язку з проблемами, спричиненими виходом з ладу елементів обладнання, що використовується для оформлення паспорта. Про відновлення роботи буде повідомлено додатково», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що оформлення посвідчення громадянина для повернення в Україну здійснюється у штатному порядку.

    Джерело: УНН

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