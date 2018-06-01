Українське консульство в РФ припинило оформлення закордонних паспортів
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Оформлення посвідчення громадянина для повернення в Україну здійснюється у штатному порядку
Консульство України в Єкатеринбурзі тимчасово припинило прийом заяв на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
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Про це йдеться в повідомленні на сайті консульства.
«Консульство України в Єкатеринбурзі тимчасово припинило прийом заяв на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон у зв’язку з проблемами, спричиненими виходом з ладу елементів обладнання, що використовується для оформлення паспорта. Про відновлення роботи буде повідомлено додатково», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що оформлення посвідчення громадянина для повернення в Україну здійснюється у штатному порядку.
Джерело: УНН