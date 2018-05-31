Бабченко тепер без проблем зможе отримати українське громадянство – нардеп

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Аркадій Бабченко

Депутат нагадав, що громадянство можна отримати звернувшись безпосередньо до президента

Журналіста Аркадія Бабченко нададуть українське громадянство, якщо він звернеться у відповідні органи.

Про це народний депутат Антон Геращенко заявив в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Це той випадок, коли треба питати в нього. Я впевнений, що якщо Аркадій Бабченко звернеться до органів державної міграційної служби або до президента України, то він і його сім'я отримають таке громадянство. Але для цього потрібно його звернення», - сказав Геращенко.

Також депутат нагадав, що громадянство можна отримати звернувшись безпосередньо до президента.

«Є механізм, коли президент України має право за законом давати у виняткових випадках своїм указом громадянство без всяких там проживань в Україні родичів. Це робиться одномоментно», - нагадав він.

До слова, проведене Службою безпеки України інсценування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка, який проживає на території України, викликало інтерес у цілого ряду національних та міжнародних видань.

Нагадаємо, спецоперацію з попередження замаху на вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка Служба безпеки України готувала два місяці.

Напередодні ввечері Бабченко зустрівся з президентом Петром Порошенком.

Як вже відомо, смерть Бабченка була інсценована, але замах на нього готувався. Організатор замаху затриманий.

В СБУ заявили, що для вбивства Бабченка спецслужби РФ завербували українця та заплатили $40 тисяч. Завербований українець, який називається правоохоронцями організатором убивства, найняв для виконання завдання знайомого — учасника бойових дій на Донбасі (виконавця). Останній отримав 30 тисяч доларів, а організатор залишив собі 10 тисяч доларів за «посередництво».

Зазначимо, що «Репортери без кордонів» обурені інсценуванням вбивства Бабченка. Також в ОБСЄ розкритикували спецоперацію СБУ.

Бабченко у середу ввечері зробив першу публікацію на своїй сторінці у Facebook після інсценування його «вбивства», заявивши «Господи, як же набридло вмирати».

Увечері 29 травня поліція повідомила, що унаслідок трьох пострілів у спину в своєму будинку в Києві загинув російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко.

Президент України Петро Порошенко привітав Службу Безпеки України з успішною операцією та доручив надати журналісту Аркадію Бабченку та його родині цілодобову охорону.

Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»: Спецоперація «Воскресіння Бабченка». Стрес-тест для України