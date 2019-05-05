Українське МЗС виступило з заявою про кризовий стан Ради Європи



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Україна сподівається, що за десятиліття роботи та випробувань Рада Європи набула достатньо сили та здорового глузду, - МЗС

Як зазначили у МЗС, ця криза стала справжнім викликом для Організації та поставила її перед вибором — залишитися відданою власним цінностям і принципам, або піддатися на шантаж і погрози та поставити під сумнів набуті за 70 років довіру й авторитет

У неділю, 5 травня виповнюється 70 років з дня заснування Ради Європи – пан’європейської міжнародної організації, що сьогодні захищає права і свободи майже 800 мільйонів осіб у 47 державах-членах. Однак, на жаль, до річниці Організація підійшла у кризовому стані, що викликаний, насамперед, руйнівними діями Російської Федерації. Про це йдеться в коментарі МЗС України до 70-ї річниці заснування Ради Європи.

«Рада Європа відкрила шлях до подальшої інтеграції на Європейському континенті, а її стандарти стали дороговказом у захисті демократичних цінностей. Однак маємо із сумом констатувати, що до 70-ї річниці Організація підійшла у кризовому стані, що викликаний, насамперед, руйнівними діями Російської Федерації, її агресією проти України та прямим фінансовим шантажем Ради Європи з метою досягнення своїх антидемократичних зовнішньополітичних цілей», — йдеться в заяві.

Як зазначили у МЗС, ця криза стала справжнім викликом для Організації та поставила її перед вибором — залишитися відданою власним цінностям і принципам, або піддатися на шантаж і погрози та поставити під сумнів набуті за 70 років довіру й авторитет.

«Україна сподівається, що за десятиліття роботи та випробувань Рада Європи набула достатньо сили та здорового глузду, щоб і надалі залишатися взірцем демократії, а не зустріти своє 70-річчя у напівзруйнованому скомпрометованому стані через безпідставні поступки на користь найбільшої держави-порушниці її принципів та норм», — підкреслюють у міністерстві.

Водночас дипломати також відзначили, що за 70 років діяльності Рада Європи досягла визначних результатів у захисті демократичних європейських ідеалів та принципів — була створена ефективна система захисту прав людини, закріплених у Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Були утворені такі органи як Європейський суд з прав людини, Венеціанська комісія, Група держав проти корупції GRECO та інші інституції, що активно і ефективно працюють у сферах розвитку національного законодавства відповідно до найкращих європейських стандартів у сфері прав людини, конституційного права, протидії корупції, удосконалення судових систем, тощо.

«Україна із свого боку залишається відданою взятим на себе у рамках Ради Європи зобов’язанням, продовжить захищати права і свободи кожної людини і громадянина на території нашої держави, включаючи тимчасово окуповані території, а також активно протидіятиме спробам зруйнувати Організацію. Сильна Рада Європи потрібна Україні і усьому європейському континенту», — додали у міністерстві.