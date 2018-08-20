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    Українське посольство у Британії закликало РФ звільнити Сенцова

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    Акція на підтримку Олега Сенцова - Українське посольство у Британії закликало РФ звільнити Сенцова
    Акція на підтримку Олега Сенцова

    Україна закликає партнерів випустити реліз з вимогою до РФ щодо звільнення Сенцова

    Посольство України у Великій Британії закликало Росію звільнити українського режисера та політв'язня Олега Сенцова.

    Про це йдеться у повідомленні посольства у Twitter.

    Зазначається, що завтра, 21 серпня 2018 року, виповнюється 100 днів голодування політичного ув'язненого в російській колонії. Своїм протестом Сенцов вимагає звільнити усіх заручників РФ.

    «Завтра виповнюється 100 днів голодування політичного ув'язненого №1 Олега Сенцова. Ми закликаємо наших партнерів випустити реліз з вимогою до РФ щодо Олега», - зазначили у посольстві.

    Також у відомстві висловили вдячність міжнародній організації PEN International, яка оголосила марафон листів підтримки для Олега Сенцова.

    Раніше у понеділок міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявичус закликав Росію негайно звільнити Сенцова, який понад три місяці голодує в російській колонії.

    Нагадаємо, у Німеччині біля замку Мезерберг під Берліном, де зустрічалися лідери Росії і ФРН, відбулися пікети із закликами до Кремля звільнити Сенцова.

    Сестра Сенцова Наталія Каплан заявила, що Олег не буде просити помилування у Путіна.


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