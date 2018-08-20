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    Сто днів голодування Сенцова: МЗС Литви звернулося до Росії

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    Сто днів голодування Сенцова: МЗС Литви звернулося до Росії

    «Олег знаходиться на межі життя і смерті», - підкреслив голова МЗС Литви

    Литва закликала Росію негайно звільнити незаконно ув’язненого українського політв’язня Олега Сенцова, який понад три місяці голодує в російській колонії.

    Про це 20 серпня у своєму Twitter повідомив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявичус.

    «Завтра буде 100 днів з початку голодування Олега Сенцова в російській в'язниці. Олег знаходиться на межі життя і смерті. Ми ще раз закликаємо Росію негайно звільнити незаконно затриману, невинну людину та інших політичних в'язнів України», - написав голова МЗС Литви.

    Нагадаємо, у Німеччині біля замку Мезерберг під Берліном, де зустрічалися лідери Росії і ФРН, відбулися пікети із закликами до Кремля звільнити Сенцова.

    Сестра Сенцова Наталія Каплан заявила, що Олег не буде просити помилування у Путіна.

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