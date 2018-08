Сто днів голодування Сенцова: МЗС Литви звернулося до Росії

«Олег знаходиться на межі життя і смерті», - підкреслив голова МЗС Литви

Литва закликала Росію негайно звільнити незаконно ув’язненого українського політв’язня Олега Сенцова, який понад три місяці голодує в російській колонії.

Про це 20 серпня у своєму Twitter повідомив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявичус.

«Завтра буде 100 днів з початку голодування Олега Сенцова в російській в'язниці. Олег знаходиться на межі життя і смерті. Ми ще раз закликаємо Росію негайно звільнити незаконно затриману, невинну людину та інших політичних в'язнів України», - написав голова МЗС Литви.

Tomorrow marks 100 days of O. Sentsov’s hunger strike in Russian prison. Oleg is on the verge of life and death. We call on #Russia once again to immediately release the illegally detained, innocent man and the rest of #Ukraine’s political prisoners. #FreeSentsov #SaveOlegSentsov pic.twitter.com/uBzHSXChYa