У Києві затримали групу осіб за вимагання $14 тис. «боргу» (фото)

Зловмисників затримали в ресторані під час отримання коштів

До складу групи входили двоє чоловіків і жінка

У четвер, 3 грудня, оперативники управління стратегічних розслідувань у Київській області, слідчі Вишгородського відділу поліції за процесуального керівництва Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури та за силової підтримки полку поліції особливого призначення затримали зловмисників під час отримання 14 тисяч доларів «боргу». Затримали їх в одному зі столичних ресторанів.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Двоє чоловіків та жінка погрозами змусили потерпілого віддати їм гроші. Зловмисники у разі не сплати «боргу» обіцяли не лише розправитися з потерпілим, але і з його батьками. Для правдивості своїх намірів кілька разів навідувалися до рідних на бесіду.

Троє осіб затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення їм про підозри ч. 3 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України та обрання запобіжних заходів.