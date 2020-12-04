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    У Києві затримали групу осіб за вимагання $14 тис. «боргу» (фото)

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    Зловмисників затримали в ресторані під час отримання коштів - У Києві затримали групу осіб за вимагання $14 тис. «боргу» (фото)
    Зловмисників затримали в ресторані під час отримання коштів

    До складу групи входили двоє чоловіків і жінка

    У четвер, 3 грудня, оперативники управління стратегічних розслідувань у Київській області, слідчі Вишгородського відділу поліції за процесуального керівництва Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури та за силової підтримки полку поліції особливого призначення затримали зловмисників під час отримання 14 тисяч доларів «боргу». Затримали їх в одному зі столичних ресторанів.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Двоє чоловіків та жінка погрозами змусили потерпілого віддати їм гроші. Зловмисники у разі не сплати «боргу» обіцяли не лише розправитися з потерпілим, але і з його батьками. Для правдивості своїх намірів кілька разів навідувалися до рідних на бесіду.

    Троє осіб затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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    У Києві затримали групу осіб за вимагання $14 тис. «боргу» (фото)
    У Києві затримали групу осіб за вимагання $14 тис. «боргу» (фото)
    У Києві затримали групу осіб за вимагання $14 тис. «боргу» (фото)
    У Києві затримали групу осіб за вимагання $14 тис. «боргу» (фото)

    Вирішується питання про повідомлення їм про підозри ч. 3 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України та обрання запобіжних заходів.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал гроші Київщина
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