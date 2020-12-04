  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Гривня зростає до долара другий день поспіль: курс валют на 4 грудня

    • Розсилка
    <span>НБУ встановив офіційні курси валют на п'ятницю</span> - Гривня зростає до долара другий день поспіль: курс валют на 4 грудня
    НБУ встановив офіційні курси валют на п'ятницю

    Долар подешевшав ще на 13 копійок

    Національний банк України на 4 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,30 гривень за долар. Курс на 13 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

    Про це свідчать дані на сайті регулятора.

    Офіційний курс гривні до долара на 4 грудня встановлено на такому рівні: 28,3038 гривень за 1 долар (-0,1329 грн). При цьому курс долара на 3 грудня становить: 28,4367 гривень за 1 долар.

    Таким чином, офіційний курс знижується другий день поспіль після безперервного зростання з середини листопада.

    Що стосується євро, то його курс знову зріс до максимуму майже за три роки. Вище курс був 6 лютого 2018 року - 34,51 гривні за долар.

    Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 3 грудня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 28,49 гривень за долар, курс купівлі до 28,27 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 34,31 гривень за євро.

    Нагадаємо, до кінця року аналітики ICU очікують курсу валюти на рівні 29,5 грн за долар.

    Також фінансисти розповіли, коли зупиниться зростання долара.

    Читайте також: 

     

    Теги: Національний банк курс валют валютні операції гривня
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies