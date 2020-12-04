Нардепи отримають по 100 тисяч на премії через «залишок коштів у бюджеті»

У пояснювальній записці до постанови наголошується, що в кошторисі Ради через економію утворився надлишок

Народні депутати України отримають до Нового року по 100 тис. грн на виплату премій помічникам.

Відповідну постанову № 4449 Верховна Рада прийняла 3 грудня.

Ініціаторами проєкту стали депутати фракцій «Слуга народу», «Батьківщина» і ОПЗЖ.

У пояснювальній записці до постанови наголошується, що в кошторисі Ради через економію утворився надлишок. Тому депутати вирішили спрямувати кошти на стимулювання праці помічників-консультантів.

Сума виділених коштів на одну людину – 50 прожиткових мінімумів, встановлених на 1 січня 2020 (2 027 грн), тобто 101 350 грн.

Як відомо, Рада дозволила депутатам мати помічників без вищої освіти.

Нагадаємо, в Раду внесуть компромісний проєкт про брехню в е-деклараціях: є обмеження волі.

До слова, у четвер ще один депутат зі «Слуги народу» на засіданні Ради розважався інтимними фото.