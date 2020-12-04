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    Нардепи отримають по 100 тисяч на премії через «залишок коштів у бюджеті»

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    <p>Депутати вирішили спрямувати кошти на стимулювання праці помічників-консультантів</p> - Нардепи отримають по 100 тисяч на премії через «залишок коштів у бюджеті»

    Депутати вирішили спрямувати кошти на стимулювання праці помічників-консультантів

    У пояснювальній записці до постанови наголошується, що в кошторисі Ради через економію утворився надлишок

    Народні депутати України отримають до Нового року по 100 тис. грн на виплату премій помічникам.

    Відповідну постанову № 4449 Верховна Рада прийняла 3 грудня.

    Ініціаторами проєкту стали депутати фракцій «Слуга народу», «Батьківщина» і ОПЗЖ.

    У пояснювальній записці до постанови наголошується, що в кошторисі Ради через економію утворився надлишок. Тому депутати вирішили спрямувати кошти на стимулювання праці помічників-консультантів.

    Сума виділених коштів на одну людину – 50 прожиткових мінімумів, встановлених на 1 січня 2020 (2 027 грн), тобто 101 350 грн.

    Як відомо, Рада дозволила депутатам мати помічників без вищої освіти.

    Нагадаємо, в Раду внесуть компромісний проєкт про брехню в е-деклараціях: є обмеження волі.

    До слова, у четвер ще один депутат зі «Слуги народу» на засіданні Ради розважався інтимними фото.

    Теги: Верховна Рада депутат бюджет гроші політика
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