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    IBU змінила правила проведення змагань в біатлоні

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    Біатлон - IBU змінила правила проведення змагань в біатлоні
    Біатлон
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    Спортсменів на допустять до змагань без відвідування антидопінгових курсів

    Міжнародний союз біатлоністів (IBU) оприлюднив зміни до правил проведення змагань, які було затверджено на засіданні виконавчого комітету.

    Відтак з сезону-2019/20 до змагань не допускатимуть спортсменів без довідки про відвідування спеціальних антидопінгових курсів.

    З сезону-2020/21 Кубок світу починатиметься не з першого етапу, а зі спеціального відкриття сезону. Його формат ще узгоджується. Очки за ці гонки також зараховуватимуть у загальний залік.

    Призові виплачуватимуть кращим 20-м біатлоністам у кожній гонці Кубка світу та чемпіонату світу. На наступний сезон загальну суму призових збільшено на 400 тисяч євро (біля 10%).

    Визначено місця проведення чемпіонатів світу 2021 та 2023 років. Перший відбудеться в Поклюці (10-21 лютого), другий – в Оберхофі (8-19 лютого).

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