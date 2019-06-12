IBU змінила правила проведення змагань в біатлоні



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Спортсменів на допустять до змагань без відвідування антидопінгових курсів

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) оприлюднив зміни до правил проведення змагань, які було затверджено на засіданні виконавчого комітету.

Відтак з сезону-2019/20 до змагань не допускатимуть спортсменів без довідки про відвідування спеціальних антидопінгових курсів.

З сезону-2020/21 Кубок світу починатиметься не з першого етапу, а зі спеціального відкриття сезону. Його формат ще узгоджується. Очки за ці гонки також зараховуватимуть у загальний залік.

Призові виплачуватимуть кращим 20-м біатлоністам у кожній гонці Кубка світу та чемпіонату світу. На наступний сезон загальну суму призових збільшено на 400 тисяч євро (біля 10%).

Визначено місця проведення чемпіонатів світу 2021 та 2023 років. Перший відбудеться в Поклюці (10-21 лютого), другий – в Оберхофі (8-19 лютого).

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