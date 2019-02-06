Українські бійці знищили машину з бойовиками на Луганщині



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бойовики здійснили спробу наблизитися до передових позицій українських захисників

Окупанти намагалися захопити спостережний пост на напрямку Сокільники - Кримське

Українські військові на Донбасі 5 лютого знищили бойову машину російських окупантів.

Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил в соцмережі Facebook.

«Під прикриттям мінометного вогню російські найманці, застосовуючи броньовану бойову машину, здійснили спробу наблизитися до передових позицій українських захисників та захопити спостережний пост на напрямку Сокільники - Кримське, що на Луганщині», - заявили в штабі ООС.

Зазначається, що для відбиття нападу українські військові задіяли чергові вогневі засоби та протитанковий підрозділ, який здійснив пуск керованої ракети українського ПТРК «Стугна-П» по ворожому броньованому об’єкту та знищив його разом з екіпажем.

«Втрати ворога склали: бойова броньована машина, 2 вбитих та 8 поранених», - повідомили в штабі ООС.

За даними штабу, втрат серед українських бійців немає.

Раніше повідомлялося, що 5 лютого російські окупаційні війська на Донбасі 12 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі п'ять разів із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.