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    Українські бійці знищили машину з бойовиками на Луганщині

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    <p>Бойовики здійснили спробу наблизитися до передових позицій українських захисників</p> - Українські бійці знищили машину з бойовиками на Луганщині

    Бойовики здійснили спробу наблизитися до передових позицій українських захисників

    Окупанти намагалися захопити спостережний пост на напрямку Сокільники - Кримське

    Українські військові на Донбасі  5 лютого знищили бойову машину російських окупантів.

    Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил в соцмережі Facebook.

    «Під прикриттям мінометного вогню російські найманці, застосовуючи броньовану бойову машину, здійснили спробу наблизитися до передових позицій українських захисників та захопити спостережний пост на напрямку Сокільники - Кримське, що на Луганщині», - заявили в штабі ООС.

    Зазначається, що для відбиття нападу українські військові задіяли чергові вогневі засоби та протитанковий підрозділ, який здійснив пуск керованої ракети українського ПТРК «Стугна-П» по ворожому броньованому об’єкту та знищив його разом з екіпажем.

    «Втрати ворога склали: бойова броньована машина, 2 вбитих та 8 поранених», - повідомили в штабі ООС.

    За даними штабу, втрат серед українських бійців немає.

    Раніше повідомлялося, що 5 лютого російські окупаційні війська на Донбасі 12 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі п'ять разів із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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