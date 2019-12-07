Українські і турецькі депутати зійдуться у двобої: зіграють у футбол
Збірні парламентів України і Туреччини з футболу проведуть сьогодні товариський матч
Перша зустріч між збірними парламентів відбулася в 2013 році
Збірні парламентів України і Туреччини з футболу проведуть у суботу товариський матч на тренувальній базі футбольного клубу «Динамо «Київ». Про це сказано на сайті українського парламенту.
Граючим тренером збірної з футболу Верховної Ради є Олександр Заваров. Капітан збірної з футболу українського парламенту – народний депутат Олександр Пасічний (фракція «Слуга народу»).
За словами Кожем'якіна, перша зустріч між збірними парламентів України і Туреччини з футболу відбулася в 2013 році, відтоді вони проходять регулярно.
Голова парламентського спортивного клубу Великих національних зборів Туреччини Адем Татлі подякував за теплий прийом.
Капітан збірної з футболу українського парламенту народний депутат Олександр Пасічний побажав депутатам обох країн: «Сказати все завтра на футбольному полі».
«Незалежно від результату гри, переможе дружба», - повідомив голова комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту Андрій Кожем'якін.