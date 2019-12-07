Українські і турецькі депутати зійдуться у двобої: зіграють у футбол



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Збірні парламентів України і Туреччини з футболу проведуть сьогодні товариський матч

Перша зустріч між збірними парламентів відбулася в 2013 році

Збірні парламентів України і Туреччини з футболу проведуть у суботу товариський матч на тренувальній базі футбольного клубу «Динамо «Київ». Про це сказано на сайті українського парламенту.

Граючим тренером збірної з футболу Верховної Ради є Олександр Заваров. Капітан збірної з футболу українського парламенту – народний депутат Олександр Пасічний (фракція «Слуга народу»).

За словами Кожем'якіна, перша зустріч між збірними парламентів України і Туреччини з футболу відбулася в 2013 році, відтоді вони проходять регулярно.

Голова парламентського спортивного клубу Великих національних зборів Туреччини Адем Татлі подякував за теплий прийом.

Капітан збірної з футболу українського парламенту народний депутат Олександр Пасічний побажав депутатам обох країн: «Сказати все завтра на футбольному полі».

«Незалежно від результату гри, переможе дружба», - повідомив голова комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту Андрій Кожем'якін.