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    Українські і турецькі депутати зійдуться у двобої: зіграють у футбол

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    <p>Збірні парламентів України і Туреччини з футболу проведуть сьогодні товариський матч</p> - Українські і турецькі депутати зійдуться у двобої: зіграють у футбол

    Збірні парламентів України і Туреччини з футболу проведуть сьогодні товариський матч

    Перша зустріч між збірними парламентів відбулася в 2013 році

    Збірні парламентів України і Туреччини з футболу проведуть у суботу товариський матч на тренувальній базі футбольного клубу «Динамо «Київ». Про це сказано на сайті українського парламенту.

    Граючим тренером збірної з футболу Верховної Ради є Олександр Заваров. Капітан збірної з футболу українського парламенту – народний депутат Олександр Пасічний (фракція «Слуга народу»).

    За словами Кожем'якіна, перша зустріч між збірними парламентів України і Туреччини з футболу відбулася в 2013 році, відтоді вони проходять регулярно.

    Голова парламентського спортивного клубу Великих національних зборів Туреччини Адем Татлі подякував за теплий прийом.

    Капітан збірної з футболу українського парламенту народний депутат Олександр Пасічний побажав депутатам обох країн: «Сказати все завтра на футбольному полі».

    «Незалежно від результату гри, переможе дружба», - повідомив голова комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту Андрій Кожем'якін.

    Туреччина НОВИНИ ФУТБОЛУ Верховна Рада Київ депутат фракція
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