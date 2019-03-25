Українські моряки вже чотири місяці у полоні. Посольство США в Україні знову звернулося до Росії



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США закликали Росію негайно повернути Україні затриманих членів екіпажу і судна

«Затримання Росією цих моряків - так само як і сотень інших українських героїв, які захищали свою країну, - жахливе», - заявили у посольстві США в Україні

Посольство США в Україні закликало Росію відпустити захоплених Росією чотири місяці тому українських моряків і повернути кораблі.

Про це говориться у заяві на сторінці посольства у Facebook.

«Рівно 4 місяці тому українські моряки захищали суверенітет України і право на свободу судноплавства. Свобода, суверенітет і гідність - основні принципи, які надихали Революцію гідності, і вони так само важливі на морі, як і на суші. Затримання Росією цих моряків - так само як і сотень інших українських героїв, які захищали свою країну, - жахливе», - заявили в посольстві.

«Ми закликаємо Росію негайно повернути Україні затриманих членів екіпажу і судна, а також поважати суверенітет і територіальну цілісність України», - підкреслюється у заяві.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року Росія в районі Керченської протоки здійснила пряму військову агресію проти катерів і буксира Військово-морських сил Збройних сил України, в результаті чого 24 українських військових моряків були взяті в полон.

Всі захоплені Росією українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими. Міжнародні організації та уряди багатьох країн світу засудили факт російської агресії і вимагають від РФ негайного і безумовного звільнення українських військових.

Слідче управління ФСБ Росії у березні призначило проведення комісійної комплексної амбулаторної психолого-психіатричної судової експертизи щодо всіх 24 військовополонених українських моряків.