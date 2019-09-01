Всі великі реформатори мали чітке бачення нової країни, у Зеленського ж його немає, – Маринович



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Віце-ректор Українського католицького університету, філософ та правозахисник Мирослав Маринович

В українців досить специфічне прагнення до змін і реформ – Маринович

Президент Володимир Зеленський не має чіткого бачення реформованої країни.

Про це заявив віце-ректор Українського католицького університету, філософ та правозахисник Мирослав Маринович, передає NV.ua.

«У мене є надія на президентство Зеленського. За своє тривале життя я не раз уже переконувався, що для того, щоб «очистити нас від усякої скверни», небо часом вибирає «шкребок», який виглядає дуже неоковирно. Усі попередні президенти України намагалися щось змінити в цій державі, не зачіпаючи її головного «нерва». Кажучи іншими словами, вони проводили «ямковий ремонт» старої радянської дороги, не наважуючись цілковито замінити старе полотно», – зазначив Маринович.

За його словами, президент Зеленський, як той, хто не обтяжений старими управлінськими стереотипами, міг би зважитися на радикальні зміни в Україні.

«Проте цьому заважатиме одна суперечність: усі подібного роду великі реформатори, які змінювали обличчя своїх країн, завжди мали чітку й високу візію нової країни й уміли діяти всупереч егоїстичним інстинктам народу. Новообраний президент такої візії, вочевидь, не має, а вибори він виграв саме на тому, що загравав із народним егоїзмом і навіть розпалював його», – зауважив Маринович.

Як вважає філософ, в українців досить специфічне прагнення до змін і реформ.

«Більшість людей хоче, щоб змінювалися усі інші, крім них самих. Тому в корені змінити країну і одночасно догодити такому народу буде надзвичайно важко», – додав віце-ректор УКУ.

Нагадаємо, цього тижня виповнилось 100 днів від того, як Володимир Зеленський очолив державу. Традиційної для цієї дати прес-конференції президент не організовував, натомість дав інтерв’ю акторові Станіславу Боклану – разом Зеленський та Боклан знімались у серіалі «Слуга народу».