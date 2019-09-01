Зеленський заявив, що радиться з дружиною у вирішенні складних питань



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Володимир і Олена Зеленські

Олена дуже відповідальна людина – Зеленський

Президент Володимир Зеленський радиться з дружиною Оленою з дуже складних питань.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу «1+1».

«Я раджуся з нею, скажу відверто, по дуже складаних питаннях, тому що у неї дуже твереза думка. Завжди кожній людині потрібні люди, які кажуть правду», – розповів Зеленський.

Але президент також вважає, що дружині Олені після його обрання президентом складно й дискомфортно, коли про неї говорять, навіть якщо і щось хороше.

«Вона дуже відповідальна людина. Мені здається, навіть більше відповідальна за мене, тому що кожну деталь розбирає», – зазначив глава держави.

Нагадаємо, цього тижня виповнилось 100 днів від того, як Володимир Зеленський очолив державу. Традиційної для цієї дати прес-конференції президент не організовував, натомість дав інтерв’ю акторові Станіславу Боклану – разом Зеленський та Боклан знімались у серіалі «Слуга народу».

Зеленський заявив, що під час першої розмови з президентом РФ Володимиром Путіним вони обговорили питання, що стосуються ситуації на Донбасі, проте дані щодо цього у президентів були різні.

Він зазначив, що «Опозиційна платформа – за життя» Віктора Медведчукаотримує фінансування із закордону, і з цього буде «гучна історія».

Президент в інтерв’ю пояснив, що не їздить на роботу велосипедом, оскільки йому не дозволяють це робити, оскільки це небезпечно.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обсяги контрабанди вже зменшилися і прогнозує, що вона буде знищена до кінця року.