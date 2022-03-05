  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Українські полісмени показали, як рятують братів наших менших (фото)

    Небайдужі люди дбають і про котів та собак, для яких вибухи та стрілянина також&nbsp;є шоком - Українські полісмени показали, як рятують братів наших менших (фото)
    Небайдужі люди дбають і про котів та собак, для яких вибухи та стрілянина також є шоком
    фото: Патрульна поліція України/Facebook

    «Добро завжди до вас повернеться сторицею. Разом ми сильні!»

    Поліція залишається небайдужою в умовах війни не лише до долі людей, а й до життя тварин, які загубилися під час обстрілів, або яких залишили господарі. Про це йдеться на сторінці Патрульної поліції України у Facebook.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Українські полісмени показали, як рятують братів наших менших (фото)
    Українські полісмени показали, як рятують братів наших менших (фото)
    Українські полісмени показали, як рятують братів наших менших (фото)
    Українські полісмени показали, як рятують братів наших менших (фото)
    Українські полісмени показали, як рятують братів наших менших (фото)

    «Когось забираємо до себе, для когось шукаємо прихистку в небайдужих громадян», – поінформували поліцейські.

    Працівники патрульної поліції додають, що не варто бути байдужими.

    «Якщо виявили тварин, яких покинули, і які потребують допомоги, протягніть руку підтримки. Добро завжди до вас повернеться сторицею. Разом ми сильні!» – наголошують стражі порядку.

    Додамо, що війна в Україні наробила чимало лиха, але вона не змогла зламати людей, позбавити їх людяності, доброти та любові. Так, в умовах війни в Одеській області рятувальники створили сім’ю.

    Нагадаємо, що біженці з Києва привезли до Вінниці маленьку пуму. Вона ночувала у вінницькому турклубі «Меркурій».

    Теги: війна тварини Україна поліція #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українські полісмени показали, як рятують братів наших менших (фото)