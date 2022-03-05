Українські полісмени показали, як рятують братів наших менших (фото)

Небайдужі люди дбають і про котів та собак, для яких вибухи та стрілянина також є шоком

«Добро завжди до вас повернеться сторицею. Разом ми сильні!»

Поліція залишається небайдужою в умовах війни не лише до долі людей, а й до життя тварин, які загубилися під час обстрілів, або яких залишили господарі. Про це йдеться на сторінці Патрульної поліції України у Facebook.

«Когось забираємо до себе, для когось шукаємо прихистку в небайдужих громадян», – поінформували поліцейські.

Працівники патрульної поліції додають, що не варто бути байдужими.

«Якщо виявили тварин, яких покинули, і які потребують допомоги, протягніть руку підтримки. Добро завжди до вас повернеться сторицею. Разом ми сильні!» – наголошують стражі порядку.

Додамо, що війна в Україні наробила чимало лиха, але вона не змогла зламати людей, позбавити їх людяності, доброти та любові. Так, в умовах війни в Одеській області рятувальники створили сім’ю.

Нагадаємо, що біженці з Києва привезли до Вінниці маленьку пуму. Вона ночувала у вінницькому турклубі «Меркурій».