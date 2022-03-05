Родина з Києва евакуювала пуму до Вінниці (фото)

У притулку живуть родини із великими собаками та іншими тваринами

Вінницький турклуб «Меркурій» може вмістити 30-40 біженців

Біженці з Києва привезли до Вінниці маленьку пуму. Вона ночувала у вінницькому турклубі «Меркурій». Про це повідомила Вінниця.info.

«Ми виділили їм окреме приміщення, постелили каремати, дали ковдри, щоб люди могли спокійно перепочити», – розповіла координатор притулку Лариса Пащенко.

Жінка додала, що жили у притулку цими днями і родини з великими собаками, і з котами. Притулок для біженців у тут запрацював з 26 лютого.

Пащенко уточнила, що шквал дзвінків, великий потік біженців почався з 3 березня, коли в Україні відкрили «зелені коридори» для тих, хто хоче полишити населені пункти, де ведуться активні військові дії.

Наразі до турклубу надходить маса телефонних дзвінків. Мешканці небезпечних регіонів записуються в чергу, щоб отримати прихисток на одну-дві ночі.

«Переважно це біженці з Харкова, Києва, Дніпра, які їдуть через Вінницю транзитом. Ночують 1-2 ночі, відпочивають і їдуть далі в напрямку Західної України. Всі люди стомлені, виснажені. Переважно це матері з дітьми, люди похилого віку», – розповідає Лариса Пащенко.

У турклубі зазначають, що людей прибуває все більше. Вони їдуть автобусами, потягами, автівками. Багато біженців з Чернігова.

Варто зазначити, що вмістити притулок може 30-40 біженців. Небайдужі вінничани приносять людям печиво, випічку, а для маленьких гостей – іграшки.

Чергові притулку тримають зв'язок з координатором, зранку наводять лад в притулку, а ввечері – проводять поселення біженців.

Додамо, що Європейський Союз планує ухвалити рішення про прийняття українських біженців на термін до трьох років без необхідності звертатися за наданням притулку.

Нагадаємо, ООН заявляє про мільйон біженців з України за сім днів.

Напередодні Чехія оголосила надзвичайний стан для допомоги українським біженцям.



