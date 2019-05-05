Бойовики «ДНР» готують місцевих дітей до війни – правозахисники



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Військові інструктори на окупованій території Донецької області готують дітей до бойових дій, попереджають правозахисники

За даними правозахисників, дітям вкладають ідеологію сепаратизму і «русского мира»

Правозахисники схвильовані мілітаризацією окупантами дітей на окупованій території Донецької області.

Про це повідомляється на сторінці Східної правозахисної групи у соцмережі Facebook.

«Наша група проводить постійний моніторинг порушень прав людини на окупованій частині територій Луганської та Донецької областей. Ми виявили, що НВФ «ДНР» за фінансової та організаційної підтримки РФ проводить тотальну мілітаризацію дітей, підлітків та молоді, які проживають на окупованій частині Донецької області, через табори вишколу і псевдо патріотичні клуби», - заявили правозахисники.

Вони вважають, що таким чином НВФ і РФ готують «плацдарм для нового етапу гібридної війни проти України».

«Військові інструктори готують дітей до бойових дій. Разом з тим, дітям вкладають ідеологію сепаратизму і «русского мира». На організацію тренувальних таборів витрачаються шалені фінансові ресурси. Цим відео ми хочемо звернути увагу і закликати міжнародне співтовариство і уряд України вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на припинення мілітаризації дітей, підлітків та молоді на окупованій частині Донецької області», - говориться у заяві Східної правозахисної групи.

Нагадаємо, раніше голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що керівництво Російської Федерації використовує освіту як зброю проти України.