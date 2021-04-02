Українські прикордонники готуються до зустрічі з російським коміком

Прикордонники уважно спостерігатимуть за пересуванням російського громадянина

Прикордонники отримали інформацію від представництва президента в Криму і Севастополі щодо незаконних відвідин Криму російським коміком Іваном Абрамовим. Про це інформує Українська правда.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко прокоментував візит гостя з Росії і зазначив, що прикордонники мають свої напрацювання, тому готові зустріти цього громадянина належним чином.

«Всі порушники, які незаконно відвідують окуповані території, будуть притягуватися до відповідальності. Роботу щодо їх встановлення Державна прикордонна служба разом з іншими органами веде постійно. Ми вдячні всім, хто допомагає викривати таких осіб. Інформацію від представництва президента щодо даного громадянина ми отримали, наведені факти ми врахуємо під час заходів прикордонного контролю, коли ця особа спробує перетнути державний кордон України на в’їзд», – підкреслив Андрій Демченко.

За його словами, в ДПСУ вже є певна інформація щодо можливого порушення порядку в’їзду на ТОТУ Іваном Абрамовим, однак пояснив, що розкривати дані, які є у прикордонників, не може, оскільки часто порушники, розуміючи, що понесуть відповідальність за незаконні відвідини окупованих територій, намагаються видалити всі наявні підтвердження, які є у відкритому доступі.

Додамо, що на столичного коміка, співведучого та сценариста проєкту «Телебачення Торонто» Влада Капицю під час стендап-концерту напав депутат Київради від партії «Голос» Костянтин Богатов.