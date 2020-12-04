Українські прикордонники спростували заяву ФСБ Росії про стрілянину на кордоні

Українські прикордонники ще раз перевірили ділянку кордону, де нібито сталася стрілянина

На даний момент фактів порушення українського кордону в межах Сумської області не зафіксовано, ─ речник ДПСУ

Державна прикордонна служба не знайшла підтвердження заяві ФСБ РФ щодо незаконного перетину кордону трьома озброєними особами з України та вогневого протистояння. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП.

«На даний момент фактів порушення українського кордону на ділянці місцевості, яку вказувала суміжна сторона, а це в межах Сумської області, не зафіксовано, як і немає інформації, яка би підтверджувала достовірність повідомлення від російських прикордонників», ─ йдеться у повідомленні.

Демченко зазначив, що російські прикордонники не могли підтвердити раніше повідомлену інформацію і під час прикордонно-представницької зустріч безпосередньо на лінії кордону. Російська сторона наполягала на раніше наданій інформації.

Нагадаємо, сьогодні, 4 грудня, РФ заявила про стрілянину на кордоні з Україною і про загиблого внаслідок вогневого протистояння.

Державна прикордонна служба України заявила, що перевіряє інформацію ФСБ Росії про те, що сьогодні троє озброєних людей намагалися перейти кордон РФ з Україною і що внаслідок конфлікту сталась стрілянина. Українські прикордонники додатково перевірили ділянку місцевості на кордоні з Росією, де, за повідомленнями прикордонної служби ФСБ РФ, могло статися порушення.