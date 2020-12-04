РФ заявила про стрілянину на кордоні з Україною, повідомляється про загиблого

Інцидент стався на ділянці прикордонного контролю ФСБ по Білгородській і Воронезькій областях

Інцидент стався на ділянці прикордонного контролю ФСБ по Білгородській і Воронезькій областях

В ході перестрілки одна людина отримала смертельні поранення

Російські прикордонники заявляють, що запобігли спробі незаконного перетину кордону трьома озброєними порушниками з боку України.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що інцидент стався на ділянці прикордонного контролю ФСБ по Білгородській і Воронезькій областях.

«На ділянці прикордонного управління ФСБ Росії по Бєлгородській та Воронезькій областях 4 грудня прикордонним нарядом попереджено спробу порушення кордону з України в Російську Федерацію трьома озброєними невідомими. При спробі затримання порушники вчинили збройний опір», – повідомили в ФСБ.

В ході перестрілки один з них отримав смертельні поранення. У ФСБ відзначають, що двоє інших нібито зникли на території України. Інших подробиць поки немає.

Інших подробиць інциденту наразі не повідомляється.

До слова, нещодавно прикордонники видворили з України ведучу російських теленовин. Як вдалося встановити, 39-річна жінка працює ведучою новин на російському телеканалі «РБК», а до цього – на низці інших каналів. Влітку 2018 року жінка відвідувала окупований Крим з порушенням українського законодавства.



