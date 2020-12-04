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    РФ заявила про стрілянину на кордоні з Україною, повідомляється про загиблого

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    <span>Інцидент стався на ділянці прикордонного контролю ФСБ по Білгородській і Воронезькій областях</span> - РФ заявила про стрілянину на кордоні з Україною, повідомляється про загиблого
    Інцидент стався на ділянці прикордонного контролю ФСБ по Білгородській і Воронезькій областях
    Фото: ТАСС

    В ході перестрілки одна людина отримала смертельні поранення

    Російські прикордонники заявляють, що запобігли спробі незаконного перетину кордону трьома озброєними порушниками з боку України.

    Про це повідомляють російські ЗМІ.

    Повідомляється, що інцидент стався на ділянці прикордонного контролю ФСБ по Білгородській і Воронезькій областях.

    «На ділянці прикордонного управління ФСБ Росії по Бєлгородській та Воронезькій областях 4 грудня прикордонним нарядом попереджено спробу порушення кордону з України в Російську Федерацію трьома озброєними невідомими. При спробі затримання порушники вчинили збройний опір», – повідомили в ФСБ.

    В ході перестрілки один з них отримав смертельні поранення. У ФСБ відзначають, що двоє інших нібито зникли на території України. Інших подробиць поки немає.

    Інших подробиць інциденту наразі не повідомляється. 

    До слова, нещодавно прикордонники видворили з України ведучу російських теленовинЯк вдалося встановити, 39-річна жінка працює ведучою новин на російському телеканалі «РБК», а до цього – на низці інших каналів. Влітку 2018 року жінка відвідувала окупований Крим з порушенням українського законодавства. 


     

    Теги: прикордонники Росія ФСБ обстріл
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