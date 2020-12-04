Держприкордонслужба перевіряє інформацію про стрілянину на кордоні з Росією

Прикордонні наряди ДПСУ не фіксували жодних пострілів поруч з кордоном з Росією

Раніше ФСБ Росії заявила про загибель людини внаслідок стрілянини на кордоні з Україною

Державна прикордонна служба України перевіряє заяву ФСБ Росії про те, що сьогодні троє озброєних людей намагалися перейти кордон РФ з Україною і що внаслідок конфлікту сталась стрілянина. Наразі українські прикордонники додатково перевіряють ділянку місцевості на кордоні з Росією, де, за повідомленнями прикордонної служби ФСБ РФ, могло статися порушення.

«Наразі додатково перевіряється ділянку місцевості, на яку вказує суміжна сторона, де могло статися порушення кордону. За даним фактом співробітники ДПСУ поінформували взаємодіючі органи. Також відбудеться прикордонно-представницька зустріч для з’ясування всіх обставин, про які говорить російська сторона», — сказав речник Держприкордонслужби Андрій Демченко агентству Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що в п’ятницю прикордонна служба ФСБ РФ повідомила про ситуацію на кордоні з Україною, коли, начебто, троє невідомих порушили кордон з України. При спробі затримання сталася стрілянина, внаслідок якої один з порушників загинув, решта втекли на територію України. За інформацією, що надійшла від російських прикордонників в Держприкордонслужбу близько 11:00, подія нібито сталася опівночі за московським часом.

«Зауважимо, прикордонні наряди Державної прикордонної служби України не фіксували ніяких пострілів поруч з кордоном з Росією. Крім того, російська сторона до цього не інформувала українських прикордонників про жодні нестандартні ситуації на спільній ділянці кордону», - підкреслив Демченко.