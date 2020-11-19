Прикордонники не пустили в Україну артиста Гребенщикова

Кирило Гребенщиков прилетів в Україну для участі в телевізійних зйомках

Акторові з РФ заборонили в'їзд на три роки

Російського актора театру і кіно Кирила Гребенщикова українські прикордонники не пустили на територію нашої країни. Також громадянину встановили заборону на відвідування України терміном на три роки через відвідування ним окупованого півострова Крим.

Про це 19 листопада повідомляють українські ЗМІ, посилаючись на прессекретаря Держприкордонслужби Андрія Демченка.

Зазначається, що Гребенщиков прибув в аеропорт Бориспіль рейсом з Мінська.

За словами російського актора, він прибув для телевізійних зйомок.

Під час прикордонного оформлення співробітники Державної прикордонної служби України встановили, що громадянин незаконно відвідував тимчасово окуповану територію АР Крим, де брав участь в зйомках. Такими діями він порушив вимоги законодавства України про порядок в'їзду на ТОТ України та виїзду з неї.

Сам Гребенщиков, зазначає видання, відмовлявся визнати відвідування окупованого Росією українського півострова.

У підсумку, чоловікові був відмовлено у в'їзді в Україну. Також прикордонники винесли йому рішення про трирічну заборону на в'їзд в Україну.

Додамо, що Кирило Гребенщиков перебуває в українській базі Миротворець за участь в зйомках фільмів Анна Кареніна, Сезон любові і Закритий сезон на території анексованого Криму в 2017, 2019 і 2020 роках.

Раніше ще один російський актор потрапив до «чорного» списку СБУ. Павла Трубінера внесли до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці.

Станом на 16 листопада 2020 року у відповідному списку 155 осіб.