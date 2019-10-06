ДБР «кришує» контрабанду на Одеській митниці, – ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Корупція децентралізувалася і перейшла на місцевий рівень

Державне бюро розслідувань забезпечує захист для контрабандної діяльності на Одеській митниці.

Як говориться в статті Юрія Бутусова на «Цензор.НЕТ», системної боротьби з контрабандою в державі не ведеться. Треба віддати належне президенту Зеленському – вертикаль збору хабарів і відкатів не існує, ніхто нікого не заганяє, і це нова для України ситуація.

Але в той же час не вибудувана і система управління, тому корупція децентралізувалася і перейшла на місцевий рівень.

Отже, яка ситуація з контрабандою на Одеській митниці?

Найбільші обсяги імпорту йдуть тут.

З Китаю і Туреччини – морськими контейнерами.

З Туреччини – автомобільним транспортом.

З Китаю – автомобільним транспортом через Європу.

Тут все традиційно – керівництво митницею як і раніше в руках людей, призначених ставлеником Гройсмана Олександром Власовим. Власова президент Зеленський змусив звільнитися. А кадри його трудяться як і раніше на головних митних воротах країни. Начальник митниці – Мартинов Сергій, начальник митного поста «Чорноморськ» – Меркатун Анатолій, начальник митного поста «Одеса-центральний» – Домнич Олександр.

Найбільші обсяги недостовірного декларування та несплати митних зборів теж йдуть тут.

Основні оператори по перевезенню вантажів по «модним» схемами в Одесі:

1) Альперін Вадим – фігурант кримінальної справи НАБУ, в інтернеті про нього пишуть, як про одного з найбільших контрабандистів, який зберігає вплив і зв’язки у владі вже 28 років.

2) Фірманюк Орест – як пишуть про нього в інтернеті, один з найбільших контрабандистів за останні 10 років. У приватних розмовах з митниками регулярно посилається на тісне спілкування з Олексієм Гончаруком. Фірманюк працює на терміналі «Бонд» поста «Чорноморськ». На терміналі «Бонд» автомобілі з вантажами, підконтрольними Фірманюку користуються особливою увагою. Фірманюк також один з багаторічних при всіх владах ділків.

3) Семенцов Ростислав – рідний брат начальника Департаменту захисту економіки Нацполіціі по Одеській області Семенцова Олексія (працює на терміналі Лиски поста «Одеса-Центральний»).

4) Віктор Шерман (працює на терміналі АвтоЗАЗ поста «Чорноморськ»).

5) Олександр Чудаков – фігурант кримінальної справи СБУ по контрабанді сигарет, за даними в інтернеті, – довірена особа колишнього першого заступника начальника ГСУ СБУ Кравченко Олександра (працює на терміналі Лиски поста «Одеса-Центральний»).

6) Студенець В’ячеслав – за даними в інтернеті, це зять колишнього прокурора Одеської області Галкіна Олександра.

7) Влад Берега – в зоні діяльності митного поста «Одеса Центральний».

8) Симонов Вадим – представник народного депутата Миколи Паламарчука. Він оператор, а Паламарчук його зв’язок.

9) Чорний Сергій – представляє інтереси колишнього начальника 4 управління СБУ по Одеській області

Зрозуміло, вся ця система без «даху» існувати не може. Ось хто світиться зараз в справах навколо Одеської митниці:

Державне бюро розслідувань – Моргун (радник глави ДБР Труби).

Колишній департамент захисту економіки Нацполіціі – за даними в інтернеті, це зв’язка Семенцов (начальник управління ДЗЕ НПУ Одеської області) – Целіков (начальник відділу у ДЗЕ НПУ Одеської області).

Департамент організації протидії митним правопорушенням Державної фіскальної служби – Василь Поїзд, за даними в інтернеті, що має близькі контакти з одіозним податковим генералом часів Януковича – Юрієм Атаманюком.