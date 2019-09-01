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    Політика

    Зеленський заявив, що контрабанду буде знищено до кінця року

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    Зеленський заявив, що контрабанду буде знищено до кінця року

    За його словами, контрабанда вже зменшилася в рази

    Президент України Володимир Зеленський заявляє, що обсяги контрабанди вже зменшилися і прогнозує, що вона буде знищена до кінця року.

    Про це він заявив у інтерв’ю телеканалу «1+1».

    «Так, зупинили велику кількість контрабанди. Ми закінчимо контрабанду, коли буде реформована митна служба і податкова. Ми все це зробимо. Це буде впродовж, думаю, до кінця 2019 року. Ми приб’ємо «контрабас», – сказав Президент.

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    За його словами, контрабанда вже зменшилася в рази.

    «Вони дійсно дуже бояться. І дійсно на митниці і на кордоні дуже сильно, в рази зменшилася контрабанда... Ми отримуємо тисячі меседжів з приводу, ну візьміть, ну підіть. Всі бояться, зі мною ніхто не говорить, знають просто, що я відразу буду кричати – я знаю, що є у Facebook приколи з приводу того – я дзвоню Баканову (голові Служби безпеки України Івану Баканову – ред.)... Так, я тут же дзвоню Баканову – немає ніяких проблем», – наголосив Зеленський.

    Цього тижня виповнилось 100 днів від того, як Володимир Зеленський очолив державу. Традиційної для цієї дати прес-конференції президент не організовував, натомість дав інтерв’ю акторові Станіславу Боклану – разом Зеленський та Боклан знімались у серіалі «Слуга народу».

    Зеленський заявив, що під час першої розмови з президентом РФ Володимиром Путіним вони обговорили питання, що стосуються ситуації на Донбасі, проте дані щодо цього у президентів були різні.

    Він зазначив, що «Опозиційна платформа – за життя» Віктора Медведчукаотримує фінансування із закордону, і з цього буде «гучна історія».

    Президент в інтерв’ю пояснив, що не їздить на роботу велосипедом, оскільки йому не дозволяють це робити, оскільки це небезпечно.

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