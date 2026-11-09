Українські ракети «Нептун» переорієнтовано на військові заводи РФ

«Нептун» – український протикорабельний ракетний комплекс, який спочатку розробили для знищення надводних цілей, а згодом адаптували для ударів по наземних об'єктах

Російські кораблі практично припинили виходи в море, тому українські військові знайшли для «Нептунів» нові цілі

Українські військові змінили тактику застосування ракетного комплексу «Нептун», переорієнтувавши його з ураження російських кораблів на наземні об'єкти, зокрема підприємства військово-промислового комплексу РФ. Таке рішення пов'язане зі зниженням активності російського флоту та необхідністю завдавати ударів по інших важливих цілях противника. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в телеефірі.

За словами Плетенчука, переорієнтація ракет стала результатом використання досвіду, який українські військові моряки здобули під час протистояння російському флоту. Оскільки кораблі противника фактично перестали активно виходити в море, виникла потреба застосовувати наявні засоби ураження проти інших об'єктів.

«Насправді це було мудрим рішенням переорієнтувати наш досвід на знищення інших типів цілей, тому що кораблі в море не виходять, а працювати треба. Тим більше є потреба: об'єкти російського ВПК розкидані по великій території, і це велика кількість об'єктів», – зазначив речник ВМС.

Плетенчук наголосив, що Україна має власні можливості для виготовлення відповідних засобів ураження. Водночас військові моряки володіють досвідом їхнього бойового застосування. Поєднання цих чинників дозволило розширити перелік цілей для українських ракет.

Спочатку «Нептуни» використовували проти наземних об'єктів на території тимчасово окупованого Криму. Такі удари мали випробувальний характер, однак продемонстрували успішні результати.

«Ця синергія призвела до того, що спочатку ми вражали наземні об'єкти в Криму в тестовому режимі. Але успішно. Після цього географія стала трошки ширшою», – пояснив Плетенчук.

Після успішного застосування в Криму українські військові розширили географію ударів. За словами речника, ракети використовують для ураження об'єктів далеко за межами морської акваторії, зокрема в російському тилу.

Представник ВМС вважає, що такі операції демонструють можливості українського озброєння та перспективи його подальшого розвитку.

Окремо Плетенчук прокоментував удари Сил оборони України по російських військових аеродромах. Він зауважив, що навіть після ураження окремих об'єктів авіаційної інфраструктури російська армія зберігає можливість використовувати літаки з інших місць базування.

Водночас необхідність змінювати місця розташування авіації ускладнює організацію бойової роботи противника. За оцінкою речника, такі дії змушують російське командування залучати додаткові ресурси.

Отже, переорієнтація «Нептунів» дозволила українським військовим використовувати ракетні комплекси для виконання завдань, які виходять за межі традиційної боротьби з надводними кораблями.

Нагадаємо, у ніч на 7 листопада ракетні війська Збройних сил України завдали удару ракетами «Нептун» по підприємству «Протон-Електротекс» у російському Орлі.

Підприємство спеціалізується на виробництві оптоелектронного обладнання, яке використовується у військовій промисловості Росії. Зокрема, компанія виготовляє модулі для крилатих ракет «Ковер», а також перемикачі для оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер-М».