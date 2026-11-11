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Поїхав за алкоголем на автівці клієнта: у Києві затримали працівника автомийки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Поїхав за алкоголем на автівці клієнта: у Києві затримали працівника автомийки
Mercedes без номерних знаків, який помітив і зупинив екіпаж патрульної поліції
фото: Національна поліція України

Працівник автомийки взяв автівку клієнта, щоб з'їздити по спиртне, але дорогою вона зламалася. Не зумівши її завести, чоловік повернувся на роботу за іншим чужим авто

У Дніпровському районі столиці нетверезий працівник автомийки влаштував нічні пригоди на автомобілях клієнтів. Правоохоронці затримали його та відкрили кримінальне провадження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.  

Зазначається, що історія розпочалася близько 02:00 години, коли на спецлінію 102 надійшов виклик про бійку на вулиці Миропільській. Патрульні, які прибули на місце події, виявили лише покинуту автівку KIA.

Як з'ясувалося згодом, п'яний працівник автомийки взяв це авто, яке належить клієнту, щоб з'їздити до магазину по доповнення до спиртного. На зворотному шляху машина заглухла, і чоловік попросив допомоги в проїжджаючого повз водія. Утім, розмова швидко переросла в бійку, після чого водій викликав правоохоронців і поїхав додому.

КІА клієнта, яка відмовилася заводитися
КІА клієнта, яка відмовилася заводитися
фото: поліція Києва

Не зумівши завести KIA, нетверезий працівник автомийки пішки повернувся на роботу, взяв ключі від чужого Mercedes-Benz і поїхав «рятувати» першу автівку. Проте дорогою Mercedes без номерних знаків помітив екіпаж патрульної поліції. Водій ігнорував вимоги зупинитися, тому правоохоронці розпочали переслідування. Втікаючи від погоні, водій не впорався з керуванням, врізався в перешкоду та розбив машину.

Правоохоронці затримали 32-річного киянина в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі Дніпровського управління поліції за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури столиці повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва на вулиці Вересневій невідомий чоловік викрав автівку, що проходила СТО і у подальшому мала передаватись власником на потреби Збройних сил України. У відділі комунікації поліції Києва повідомили, що протягом години поліцейські затримали фігуранта на викраденому авто, тепер йому загрожує до п’яти років позбавлення волі. 

Теги: Київ автомобіль кримінал

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