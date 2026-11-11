Лікарня у Львові звільнила ще одну медикиню після смерті доньки Федишин

Ірина Федишин ледь не загинула під час пологів

Керівництво медзакладу пообіцяло додаткові кадрові рішення після завершення перевірки

Львівська лікарня Святої Анни усунула від надання медичної допомоги лікарку, яка вела вагітність співачки Ірини Федишин. Рішення ухвалили після перевірки Міністерства охорони здоров'я та внутрішнього розгляду обставин смерті доньки артистки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву медзакладу у Facebook.

У лікарні зазначили, що перевірка обставин трагедії триває. За її результатами керівництво планує ухвалити подальші управлінські рішення щодо відповідальності медичного персоналу.

«Лікарка, яка вела вагітність Ірини, наразі не залучена до надання медичної допомоги пацієнтам», – повідомили в закладі.

Водночас у лікарні підтвердили припинення трудових відносин із медикинею, яка оглядала Федишин удома перед госпіталізацією. Керівництво наголосило, що звільнення не скасовує необхідності фахової оцінки її дій.

Окрім кадрових рішень, медзаклад повідомив про зміни в організації роботи. Зокрема, залучено додаткових спеціалістів для цілодобового проведення ультразвукових досліджень.

Також лікарня усунула частину недоліків, виявлених Міністерством охорони здоров'я. Наразі переглядають порядок надання невідкладної допомоги та маршрути пацієнток.

Для медичного персоналу організовують додаткове навчання з розпізнавання невідкладних станів, дотримання клінічних протоколів і взаємодії між підрозділами. До вдосконалення роботи закладу планують залучити незалежних фахівців з акушерства та гінекології.

Керівництво лікарні пообіцяло усунути всі зауваження МОЗ у встановлені терміни та покращити матеріально-технічне забезпечення.

«Наш обов'язок – дати відповіді на важливі питання родини та зробити медичну допомогу безпечнішою для кожної жінки», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про сім порушень, виявлених комісією МОЗ у справі смерті доньки Ірини Федишин. За словами чоловіка артистки Віталія Човника, перевірка встановила недоліки в наданні медичної допомоги, зокрема затримку ультразвукової діагностики та порушення під час ведення документації.

Також «Главком» писав про звільнення лікарки, яка оглядала Федишин перед госпіталізацією. У медзакладі пояснили рішення порушенням внутрішніх правил через надання медичної допомоги поза лікарнею.

Крім того, «Главком» повідомляв про розповідь Ірини Федишин щодо обставин втрати доньки. Співачка заявила, що через важкі ускладнення перенесла операцію з видалення матки та поставила запитання щодо своєчасності медичної допомоги.