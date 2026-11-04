Фонд Марти Костюк відкрив набір до проєкту, який готує юних тенісистів до навчання за кордоном

Проєкт Prep School стартує 21 листопада 2026 року

Фонд Марти Костюк оголошує новий набір до Prep School – освітнього проєкту, який допомагає українським тенісистам підготуватися до вступу в закордонні навчальні заклади та відкрити для себе можливості поєднання спорту з освітою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Фонд Марти Костюк.

Перший набір Prep School став важливим кроком у розвитку освітнього напряму Фонду. Проєкт успішно завершили 13 молодих тенісистів, шестеро з яких пройшли до фінального етапу відбору та двоє з яких стали переможцями Ukraine Global Scholars 2026 – благодійної програми, що допомагає талановитим українським школярам вступити до провідних шкіл і коледжів світу та отримати стипендії.

Тепер Фонд оголошує новий набір, який стартує 21 листопада 2026 року.

Що передбачає проєкт

Prep School поєднує академічну підготовку, практичні заняття та менторську підтримку. Проєкт охоплює ключові напрями, необхідні для участі в міжнародних освітніх і стипендіальних програмах:

Освітні можливості за кордоном. Знайомство із системою освіти США, студентським тенісом, спортивними стипендіями та особливостями вступу.

Підготовка до міжнародних тестів. Ознайомлення зі структурою та стратегіями складання SAT (Math) і Duolingo English Test.

Мотиваційні листи та заявки. Робота над власною історією, написанням есе, заповненням заявок і представленням особистих досягнень.

Комунікація та самопрезентація. Розвиток навичок проходження співбесід, публічних виступів та впевненого спілкування.

Менторство та обмін досвідом. Зустрічі з людьми, які мають практичний досвід поєднання спорту й навчання за кордоном.

Для кого Prep School

Проєкт орієнтований на українських тенісистів 8-11 класів, які прагнуть продовжувати спортивний розвиток, розглядають можливості навчання за кордоном та готові інвестувати час і зусилля у власну підготовку.

Заняття проходять щосуботи по 4 годин упродовж 8 тижнів. Такий формат дозволяє поєднувати участь в проєкті з тренуваннями та шкільним навантаженням.

Prep School також допомагає учасникам краще зрозуміти вимоги міжнародних стипендіальних програм, зокрема Ukraine Global Scholars, та підготуватися до конкурсного відбору.

Як долучитися

Відбір учасників проходитиме у кілька етапів:

Подання заявки – заповнення реєстраційної форми для участі у проєкті.

Співбесіда з батьками – знайомство, обговорення очікувань та готовності підтримувати дитину протягом навчання.

Співбесіда з учасником – знайомство з мотивацією, освітніми цілями та планами щодо подальшого спортивного й академічного розвитку. Частина співбесіди проходитиме англійською мовою.

За результатами відбору буде сформовано групу учасників нового набору Prep School. Термін подання заявок триватиме до 13 листопада 2026 року. Дізнатись більше та зареєструватись можна за посиланням.

Нагадаємо, Марта Костюк дуетом із німкенею Євою Лис заспівала хіт «Океану Ельзи».