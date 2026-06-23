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Розкрадання 15 млн в університеті Богомольця. Підозрювана намагалася втекти через вікно

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Розкрадання 15 млн в університеті Богомольця. Підозрювана намагалася втекти через вікно
Правоохоронці повідомили про підозру у пособництві заволодіння бюджетними грошима трьом учасникам оборудки
фото: Київська міська прокуратура

Підозри вже отримали троє пособників злочину

Правоохоронці заявили про розкрадання 15 млн грн під час ремонту фасаду та покрівлі одного з корпусів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Про це 23 червня повідомили у Офісі генпрокурора та столичній прокуратурі, інформує «Главком»

За матеріалами справи, у 2021 році під час проведення тендерів створювалася видимість конкуренції між підконтрольними підприємствами. Переможцем торгів стала зазадалегідь визначена фірма. З нею уклали договір, а вартість та обсяги виконаних робіт у документах штучно завищували. Різницю грошей учасники оборудки перераховували на підконтрольні компанії і виводили у готівку.

У такий спосіб, за версією слідства, підозрюваним вдалося присвоїти понад 15 млн грн. 

Наразі правоохоронці офіційно повідомили про підозру у пособництві заволодіння бюджетними грошима трьом учасникам оборудки:

  • особі, яка забезпечувала створення та участь підконтрольних підприємств у тендерах університету;
  • інженеру з технічного нагляду, що здійснював нагляд за проведеними роботами;
  • колишньому начальнику відділу капітальних ремонтів та будівництва Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
Підозрюваний у розкраданні грошей під час ремонту одного з корпусів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
Підозрюваний у розкраданні грошей під час ремонту одного з корпусів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
фото: Київська міська прокуратура

У Офісі генпрокурора кажуть, що під час обшуку учасниця оборудки, яка забезпечувала формальну участь у тендерах на проведення ремонтних робіт підконтрольних підприємств, намагалася втекти через вікно, однак її розшукали. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 8 млн грн. Колишнього посадовця університету відправили на час слідства під нічний домашній арешт.

«Щодо осіб, які, за версією слідства, безпосередньо заволоділи коштами університету, обвинувальні акти вже перебувають на розгляді суду», – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, правоохоронці Києва вручили підозру посадовиці одного із відділів Департаменту містобудування та архітектури Київської міської держадміністрації (КМДА). За даними слідства, вона брала хабарі за сприяння у погодженні дозволів на розміщення зовнішньої реклами. Підозрювана була головною спеціалісткою одного із відділів Департаменту містобудування та архітектури КМДА. ЇЇ імені у правоохоронних органах не розголошують, проте зазначають, що вона відповідала за опрацювання та погодження дозвільної документації щодо розміщення рекламних конструкцій у столиці.

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Теги: підозра університет Київ Офіс Генерального прокурора прокурор арешт

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