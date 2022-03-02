Українські вчені звернулись до колег із Росії: Своїм мовчанням ви стаєте схожими на вчених Третього рейху

«Покажіть усьому світу, що ви справжні вчені»

24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала повномасштабну війну проти України.

Національний фонд досліджень України звернувся до вчених з Росії:

Коллеги!

К вам обращается Национальный фонд исследований Украины, занимающийся грантовым финансированием на конкурсной основе научных проектов. Наш Фонд возглавляют и принимают решения о предоставлении грантового финансирования непосредственно ведущие украинские ученые, что дает нам право говорить от имени всего научного сообщества.

После начала Россией преступной агрессивной войны против нашей страны каждый день гибнут мирные жители – дети, женщины, старики. Украинские города и села военные преступники Российской армии уничтожают ракетами, артиллерией, бомбежками, стрельбой из Градов по жилым кварталам. Каждый день творятся страшные преступления против человечности, которые ничем не уступают осужденным на Нюрнбергском международном трибунале преступлениям гитлеровских нацистов.

Военнослужащие Российской армии по приказу государственного руководства вашей страны проводят открытый геноцид украинского народа, объединенного сейчас в ненависти к оккупантам и готовности противостоять им.

Да, нет сомнения, что наука должна быть вне политики. Но наука не может быть вне человеческой морали и норм современной цивилизации, ученые не могут молчать, когда их страна является организатором геноцида.

Своим молчанием Вы уподобляетесь ученым Третьего рейха, которые не просто молчали, зная о Холокосте и всех преступлениях Вермахта и СС на оккупированных территориях, но и способствовали им своими научными разработками. После крушения нацизма они расплатились за это презрением своих зарубежных коллег и потомков.

Если не хотите для себя подобного позора и вам дорога научная репутация, то не должны молчать, какими бы репрессиями не угрожала тоталитарная путинская диктатура. Выступите открыто против войны и преступлений российских оккупантов, откажитесь от любых научных разработок военного или двойного назначения, потребуйте немедленно прекратить агрессию против мирной Украины!

Вспомните, что прошло совсем немного времени после начала Второй Мировой войны и смерть и разрушения пришли на саму немецкую землю, уже немецкое мирное население вынуждено было расплачиваться за преступления своих безумных правителей!

Покажите всему миру, что вы действительно ученые, заслуживающие этого высокого звания, а не бюджетные холуи трусливо прячущегося в бункере и бросающего оттуда на смерть тысячи русских солдат параноика-людоеда!

С надеждой на вашу честь ученых,

Национальный фонд исследований Украины.

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