Українські винищувачі на випробуваннях супроводили ракету, здатну знищити Кримський міст



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Ракета пройшла випробування успішно

Під час випробувального польоту української протикорабельної ракети Р-360 з комплексу Нептун її супроводжували винищувачі Су-27 ВПС ЗСУ.

Відповідне відео опубліковано на в YouTube-каналі Українського мілітарного порталу.

На кадрах видно пуск ракети з наземного комплексу, потім – як два винищувачі Су-27 супроводжують ракету в польоті над водою.

Як підкреслює видання, ракета пройшла випробування успішно.

За даними порталу, вона пролетіла кілька сотень кілометрів і підтвердила свої льотні характеристики.

У середині липня колишній глава РНБО Олександр Турчинов заявляв, що завдяки комплексу крилатих ракет Нептун Україна зможе знищити Кримський міст за кілька хвилин. За його словами, ракети також зможуть знищувати російські військові кораблі будь-якого класу.

Росія незаконно побудувала Кримський міст, з’єднавши Таманський і Керченський півострів окупованого Криму.