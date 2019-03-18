Українські військові провели тренування із ракетним комплексом «Точка-У» (відео)
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У тренуваннях були задіяні чотири пускові установки
Українські військові провели тренування за участю оперативно-тактичного ракетного комплексу «Точка-У». Дальність ураження цього комплексу складає 120 км.
Екіпажі батареї тренувалися виходити в район призначення і здійснювати топоприв’язку перед проведенням умовних пусків, повідомляє офіційна сторінка Операції об’єднаних сил в Facebook.
Всього в тренуваннях було задіяно чотири пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу «Точка-У», кожна із яких має по одній ракеті. Прикриття із повітря забезпечували комплекси ЗСУ-23-2.
В ООС нагадали, що відповідно до Мінських домовленостей, відповідна система відведена від лінії зіткнення. Проте тренування показали, що у випадку необхідності ракетники спроможні вийти в необхідний район для виконання завдань.
ОТРК «Точка-У» призначений для знищення скупчень живої сили противника і техніки, штабів і складів із боєприпасами та пальним.
Нагадаємо, внаслідок обстрілів бойовиків за минулу добу один український захисник загинув, двоє отримали поранення.