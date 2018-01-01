Українські військові відбили атаку диверсантів: бойовики так тікали, що забули пораненого

Загалом, минулої доби, противник сім разів порушив режим тиші

Дотримання режиму припинення вогню з вини російсько-окупаційних угрупувань і надалі немає. Противник продовжує обстрілювати із озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії зіткнення, позиції Збройних Сил України. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На луганському напрямку противник декілька разів порушив режим припинення вогню на



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Українські військові відбили атаку біля Широкиного

Загалом, минулої доби, противник сім разів порушив режим тиші

Дотримання режиму припинення вогню з вини російсько-окупаційних угрупувань і надалі немає. Противник продовжує обстрілювати із озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії зіткнення, позиції Збройних Сил України.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На луганському напрямку противник декілька разів порушив режим припинення вогню на Світлодарській дузі, обстрілявши із 82-мм мінометів та великокаліберних кулеметів оборонців Луганського. Поблизу Станиці Луганської незаконні збройні формування влаштували нетривалий обстріл зі стрілецької зброї.

На донецькому напрямку ворог активізувався на Приазов’ї. Тут, у післяобідній час, в районі Широкиного, українські оборонці помітили ворожу диверсійно-розвідувальну групу, що рухалася у бік наших позицій. Коли відстань стала критично близькою, наші воїни відкрили вогонь зі стрілецької зброї та змусили диверсантів відійти.

Противник покинув на полі бою одного пораненого. Силами наших оборонців його було евакуйовано з поля бою та надано медичну допомогу.

У вечірній час, у цьому ж районі, окупанти неодноразово вели вогонь із важких мінометів. Понад півтора десятка мін калібру 120-мм розірвалися поблизу наших позицій біля Широкиного та Водяного.

Загалом, минулої доби, противник сім разів порушив режим тиші. Зважаючи на те, що ворожі обстріли несли загрозу життю наших захисників, українські воїни були вимушені в одному з випадків відкривати вогонь у відповідь із озброєння незабороненого мінськими домовленостями.

У результаті ворожих обстрілів жоден наш військовослужбовець не загинув і не був поранений.

Як повідомлялося, позаминулої доби в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовий не загинув і не зазнав поранень.

Загалом, минулої доби противник 2 рази порушив режим тиші. В обох випадках українські військові вогонь у відповідь не відкривали.