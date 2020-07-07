Бойовики на Донбасі застосували артилерію, один військовий постраждав



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Українські воїни негайно реагували на усі можливі загрози з боку загарбників, змушуючи їх припинити агресивні дії, – запевнили у штабі

Окупанти гатили із заборонених артилерійських систем калібру 122 мм

У понеділок, 6 липня, збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що ворог застосував заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти та 82-х мм міномети, а також гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

«Наші воїни негайно реагували на усі можливі загрози з боку загарбників, змушуючи їх припинити агресивні дії», – запевнили у пресцентрі.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу Новгородського противник спершу застосував проти наших захисників артилерійські системи калібру 122 мм, а пізніше – 120-ти мм міномети.

На підступах до населених пунктів Зайцеве та Південне ворог також використав міномети 120-го калібру, а неподалік Хутору Вільний – гранатомети різних систем та кулемети.

По укріпленнях українських воїнів неподалік Верхньоторецького, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», агресор відкривав вогонь зі 120-ти мм міномети, а біля Старогнатівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем змушували окупантів відмовитись від продовження агресивних дій.

За минулу добу внаслідок обстрілів противника один український воїн отримав бойове травмування», – заявили у штабі.

Від початку поточної доби збройні формування РФ три рази порушили режим припинення вогню.

«Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів наші воїни припинили ворожі обстріли. Окупанти отримали адекватну відповідь від Об’єднаних сил», – зазначається у звіті.

За наявною інформацією за поточну добу втрат серед українських захисників немає.