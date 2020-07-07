Загрози вторгнення Росії в Україну зараз немає, − Наєв



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Сергій Наєв заявив, що Україна стежить за російськими військами поблизу своїх кордонів

Наєв зазначив, що війська відпрацьовують плани реагування на всі військові загрози з боку Росії

На сьогодні немає безпосередньої загрози вторгнення на територію України з боку Росії. Проте українська армія готується до будь-яких сценаріїв.

Про це заявив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

Наєв запевняє, що ЗСУ відпрацьовують плани реагування на всі військові загрози з боку Росії, зокрема й на кримському напрямку. За його словами, українські військові посилили всі види розвідки для отримання інформації про стан, положення та характер дій Збройних сил Росії.

Також командувач Об’єднаних сил ЗСУ наголосив, що командувач Військово-морських сил України, який нещодавно заявив про можливе військове вторгнення Росії з Криму, «перебільшив та не має повної інформації».

Раніше стало відомо, що МЗС радить українцям бути готовими до повномасштабного вторгнення армії Путіна.

Зазначимо, що аналітики американського центру The Jamestown Foundation заявили, що потенційною причиною для чергового вторгнення Росії в Україну може стати критична ситуація з водопостачанням у Криму. Західні експерти вважають: посуха і відсутність альтернативних варіантів забезпечення водою окупованого півострова може підштовхнути Путіна до спроби прорватися вглиб материкової України.