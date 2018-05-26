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    Українські військові збили безпілотник бойовиків на Донбасі

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    Українські військові збили безпілотник бойовиків на Донбасі

    Безпілотник бойовиків вів розвідку позицій українських військ

    Бійці операції Об'єднаних сил на Донбасі збили безпілотний літальний апарат бойовиків, що вів розвідку позицій українських військ.

    Про це повідомляє прес-центр ООС.

    «Вчора надвечір, 25 травня, силами і засобами протиповітряної оборони Об'єднаних сил у смузі дій однієї з механізованих бригад, що обороняється на Волноваському напрямку, збито ворожий безпілотний літальний апарат (БПЛА), яким противник намагався вести розвідку та в подальшому коригувати вогонь по резервах бригад», - йдеться у повідомленні.

    Українські військові підкреслили, що система протиповітряної оборони об'єднаних сил діє ефективно.

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    Українські військові збили безпілотник бойовиків на Донбасі
    Українські військові збили безпілотник бойовиків на Донбасі
    Українські військові збили безпілотник бойовиків на Донбасі
    Українські військові збили безпілотник бойовиків на Донбасі

    Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається складною. Минулої доби бойові дії тривали майже по всій лінії зіткнення, із застосуванням російсько-окупаційними військами заборонених зразків зброї.

    Раніше повідомлялося, що на Донбасі бойовики обстріляли селище Стара Миколаївка під окупованою Горлівкою.

    Нагадаємо, за інформацією СБУ, найближчими днями на непідконтрольну територію Донбасу прибудуть близько 100 бойовиків приватної військової компанії «Вагнер».


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