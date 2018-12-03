Українські військові знищили трьох бойовиків на Донбасі



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Минулої доби також було поранено п'ятеро терористів

Упродовж минулої доби внаслідок бойових дій на Донбасі знищено трьох і поранено 5 бойвиків. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив представник прес-центру Операції Об'єднаних сил Олексій Жуганов.

«За уточненими даними розвідки, 2-го грудня, 3-х бойовиків збройних формувань Російської Федерації було знищено, ще 5 окупантів обліковані, як санітарні втрати», — сказав Жуганов.

Слід зазначити, що сьогодні, 3 грудня в Україні стартували збори резервістів.

Також нагадаємо, що президент Петро Порошенко пропонує з 1 квітня припинити дію Договору про дружбу з РФ.

Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією і Україною був підписаний 31 травня 1997 року тодішніми президентами двох країн Леонідом Кучмою та Борисом Єльциним. Країни офіційно визнали кордони одна одної і закріпили принципи стратегічного партнерства та повагу територіальної цілісності. Договір укладався терміном на десять років і його дія автоматично продовжувалася на наступні десятирічні періоди, якщо жодна зі сторін не заявляла іншій про своє бажання припинити його дію шляхом письмового повідомлення не менше, ніж за шість місяців до закінчення чергового десятирічного періоду.

Після окупації Росією Криму та початку конфлікту на Донбасі в 2014 році в Україні неодноразово лунали заклики розірвати цей договір через порушення Кремлем територіальної цілісності України.