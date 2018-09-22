Українські військові звільнили хутір в Луганській області



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Скріншот з відео Бійці Об’єднаних сил в хуторі Вільний

Операція пройшла без втрат серед українських бійців

У Луганській області українські військові звільнили хутір Вільний, який перебував під контролем сепаратистів.

Про це повідомляє ТСН.

Зокрема, зазначено, що група українських розвідників провела результативну операцію - майже три доби збору розвідувальної інформації і 30 хвилин бойових дій.

Як наголошується, операція пройшла без втрат серед українських бійців.

В результаті передова на північному сході Золотого стала ще ближче до державного кордону.

За попередніми підрахунками, на звільненому хуторі проживає близько 80 осіб. Раніше, за даними українських військових, сепаратисти використовували місцевих жителів як живий щит.

Напередодні ввечері народний депутат, лідер «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук повідомив, що рота глибинної розвідки Об'єднаних сил зайняла нові позиції, узявши під свій контроль північно-західну околицю Золотого-5.

За його даними, в результаті операції Об'єднаними силами повернуто під контроль майже 40 га території.



