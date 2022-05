Українські журналісти отримали спеціальну відзнаку Пулітцерівської премії

У понеділок, 9 травня, Пулітцерівська премія оголосила про спеціальну відзнаку для українських журналістів. Про це повідомили на офіційній сторінці премії у Twitter.

«За відвагу, витривалість та відданість правді», – зазначається у нагороді.

Congratulations to the journalists of #Ukraine. #Pulitzer pic.twitter.com/jDP90egbgT