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    Українські журналісти отримали спеціальну відзнаку Пулітцерівської премії

    Працівники ЗМІ боронять інформаційний фронт у війні з Росією<br /><br /> - Українські журналісти отримали спеціальну відзнаку Пулітцерівської премії
    Працівники ЗМІ боронять інформаційний фронт у війні з Росією

    фото: Тhe Pulitzer Prizes / Twitter

    «За відвагу, витривалість та відданість правді»

    У понеділок, 9 травня, Пулітцерівська премія оголосила про спеціальну відзнаку для українських журналістів. Про це повідомили на офіційній сторінці премії у Twitter.

    «За відвагу, витривалість та відданість правді», – зазначається у нагороді.

    Пулітцерівська премія – одна з найпрестижніших нагород США в галузі літератури, журналістики, музики та театру. Заснована у 1917 році.

    Теги: росія окупанти ЗМІ США війна Україна Twitter премія окупація #stoprussia
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    Українські журналісти отримали спеціальну відзнаку Пулітцерівської премії