Українські журналісти отримали спеціальну відзнаку Пулітцерівської премії

Працівники ЗМІ боронять інформаційний фронт у війні з Росією

«За відвагу, витривалість та відданість правді»

У понеділок, 9 травня, Пулітцерівська премія оголосила про спеціальну відзнаку для українських журналістів. Про це повідомили на офіційній сторінці премії у Twitter.

«За відвагу, витривалість та відданість правді», – зазначається у нагороді.

Пулітцерівська премія – одна з найпрестижніших нагород США в галузі літератури, журналістики, музики та театру. Заснована у 1917 році.