Українські журналісти отримали спеціальну відзнаку Пулітцерівської премії
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фото: Тhe Pulitzer Prizes / Twitter
«За відвагу, витривалість та відданість правді»
У понеділок, 9 травня, Пулітцерівська премія оголосила про спеціальну відзнаку для українських журналістів. Про це повідомили на офіційній сторінці премії у Twitter.
«За відвагу, витривалість та відданість правді», – зазначається у нагороді.
Congratulations to the journalists of #Ukraine. #Pulitzer pic.twitter.com/jDP90egbgT— The Pulitzer Prizes (@PulitzerPrizes) May 9, 2022
Пулітцерівська премія – одна з найпрестижніших нагород США в галузі літератури, журналістики, музики та театру. Заснована у 1917 році.