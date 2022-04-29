  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Українським біженцям парламент Німеччини підвищить соціальні виплати

    Німеччина готується збільшити виплати для українських біженців - Українським біженцям парламент Німеччини підвищить соціальні виплати
    Німеччина готується збільшити виплати для українських біженців
    фото з відкритих джерел

    З початку червня виплата по безробіттю для українців у Німеччині зрівняється із аналогічною виплатою для громадян країни

    Уже незабаром Німеччина підвищить соціальні виплати для українських біженців, які приїхали в країну шукати прихистку від війни. Про це повідомляє DW.

    Бундестаг до 1 червня 2022 року перегляне законопроєкт, який передбачає підвищення рівня соціального захисту й підтримку у пошуку роботи для українців, що стали вимушеними мігрантами через російсько-українську війну.

    Так, вже з першого місяця літа українські біженці отримуватимуть 449 допомоги по безробіттю щомісяця. Для цього уряд Німеччини уже виділив із державної скарбниці €2 млрд.

    Також українці, які отримали захист в країні, матимуть дозвіл на роботу без обмежень. Для цього необхідно буде лише зареєструватися у центрах зайнятості – Jobcenter.

    Нагадаємо, раніше міністерка соціальної політики Марина Лазебна розповіла, що скорочення виплат для певних категорій вимушених переселених осіб відбудеться від травня. Про це міністерка повідомила в ефірі національного телемарафону.

    Лазебна пояснила, що виплати будуть отримувати лише ті вимушені переселені особи, хто проживає там, де зона бойових дій і туди не можна повернутися. А також ті, у кого пошкоджене майно.

    Теги: Німеччина соцвиплати війна Бундестаг біженці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українським біженцям парламент Німеччини підвищить соціальні виплати