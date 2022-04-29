Українським біженцям парламент Німеччини підвищить соціальні виплати

З початку червня виплата по безробіттю для українців у Німеччині зрівняється із аналогічною виплатою для громадян країни

Уже незабаром Німеччина підвищить соціальні виплати для українських біженців, які приїхали в країну шукати прихистку від війни. Про це повідомляє DW.

Бундестаг до 1 червня 2022 року перегляне законопроєкт, який передбачає підвищення рівня соціального захисту й підтримку у пошуку роботи для українців, що стали вимушеними мігрантами через російсько-українську війну.

Так, вже з першого місяця літа українські біженці отримуватимуть €449 допомоги по безробіттю щомісяця. Для цього уряд Німеччини уже виділив із державної скарбниці €2 млрд.

Також українці, які отримали захист в країні, матимуть дозвіл на роботу без обмежень. Для цього необхідно буде лише зареєструватися у центрах зайнятості – Jobcenter.

Нагадаємо, раніше міністерка соціальної політики Марина Лазебна розповіла, що скорочення виплат для певних категорій вимушених переселених осіб відбудеться від травня. Про це міністерка повідомила в ефірі національного телемарафону.

Лазебна пояснила, що виплати будуть отримувати лише ті вимушені переселені особи, хто проживає там, де зона бойових дій і туди не можна повернутися. А також ті, у кого пошкоджене майно.