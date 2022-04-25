Додаткові соцвиплати під час війни: хто може розраховувати на допомогу

Під час воєнного стану не потрібно звертатися за її перепризначенням або підтвердженням права на отримання допомоги

Громадяни України можуть розраховувати на додаткові державну соціальну допомогу, яка виплачуватиметься протягом дії воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування. Про це йдеться у постанові кабміну від 11 березня 2022 ролу.

Під час воєнного стану не потрібно звертатися за її перепризначенням або підтвердженням права на її отримання

Це стосується таких виплат:

допомоги малозабезпеченим сім’ям;

допомоги на дітей одиноким матерям;

допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

допомоги на дітей, хворих на тяжкі хвороби, яким не встановлено інвалідність;

щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу;

тимчасової державної допомоги дітям, батьки, яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;

щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;

тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

Якщо отримувачі державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю, які пропустили строк перегляду, виплата таких видів допомоги не зупиняється на період воєнного стану та одного місяця після його скасування.

Після скасування воєнного стану органи соціального захисту населення поінформують одержувачів про необхідність протягом одного місяця оновити документи, необхідні для того, щоб продовжувати отримувати допомогу.